Wenn die Kunden nicht in die Gärtnerei kommen können, kommen die Gärtner nun zu den Kunden. Die Bau- und Gartenmärkte mussten wegen der Corona-Pandemie vorerst schließen. Viele von ihnen bieten nun für die Kunden einen Abhol- und Lieferservice an. So auch die Inselgärtnerei Kühn auf Usedom oder Hinrichs Pflanzenhandel in Kröpelin.