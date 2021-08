Eigentlich sollte an der berühmtesten Autobahnbaustelle in MV von Mittwoch bis Freitag gebaut und dafür dort die Fahrbahn Richtung Rostock gesperrt werden. Wegen eines technischen Defektes gibt es nun aber einen neuen Termin für die Maßnahme.

Stau auf der Behelfsbrücke der Autobahn A20 bei Tribsees ist gerade in der Urlaubszeit keine Seltenheit. Auch am Wochenende standen dort wieder die Fahrzeuge dicht an dicht. Rechts: Die neue Fahrspur, an der aktuell gebaut wird. Quelle: Frank Hormann