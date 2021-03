Bauarbeiten auf A 20 bei Neukloster: Ab Montag wird ein Fahrstreifen Richtung Lübeck gesperrt

Neukloster/Kröpelin

Autofahrer müssen ab kommendem Montag mit Einschränkungen auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Kröpelin und Neukloster rechnen. Grund sind Sanierungsarbeiten. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte, wird der Asphalt erneuert, außerdem finden Arbeiten an der Entwässerung statt.

Der betroffene Autobahnabschnitt ist knapp neun Kilometer lang. Die Bauarbeiten werden laut Autobahn GmbH voraussichtlich bis September 2022 andauern. Im ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck einseitig gesperrt. Der zweite Fahrstreifen wird über den Mittelstreifen auf die entgegengesetzte Fahrbahn umgeleitet. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein, dann wandert die Baustelle auf die Fahrbahn in Richtung Rostock. Für die Deckenerneuerung wurden Kosten in Höhe von 7, 8 Millionen veranschlagt.

Von OZ