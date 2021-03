Bauboom in MV: Das sagen OZ-Leser zu den steigenden Grundstückspreisen

Rügen

Die Grundstückspreise in MV steigen vielerorts. Für Einheimische wird Bauland damit in vielen Fällen unerschwinglich. Diese Entwicklung bereitet OZ-Lesern zunehmend Sorgen. Denn mit der Corona-Krise verschärft sich dieser Trend sogar noch.

Frank Esdorf beobachtet diese Preisspirale „nicht nur auf der Insel Rügen. Auch auf den anderen Inseln und Halbinseln und allen anderen Orten in Ostseenähe sind die Grundstücke begehrt wie nie. Das bringt die Zeit mit sich. Und Geld regiert die Welt.“ Antje Oldenburg befürchtet gar: „Wenn dann alles als Zweitwohnsitz oder als Alterssitz angemeldet wird, werden Einheimische, die hier noch leben und arbeiten, irgendwann wegziehen. Dann ist niemand mehr hier, der sich um die Grundstücke kümmert, und es werden alle Läden geschlossen. Ist ja keiner mehr da zum Arbeiten.“ Sandra Ambrecht stellt fest: „Die Immobilienpreise steigen, aber die Löhne bleiben gleich. Hier in Rostock bekommt man eine Wohnung im Neubau für knapp 1200 Euro und hat knapp 70 Quadratmeter Wohnfläche. Das verdienen einige netto im Monat.“ Manuela Witt findet es sehr schade, „dass immer noch das Geld so zählt und weniger die Natur und Ruhe. Ich wünschte, dass es einen Baustopp geben würde. Selbst wenn dies bedeutet, dass es weiterhin schwierig ist, zum gewünschten Zeitraum ein gemütliches Plätzchen zu finden. Aber deshalb Raub an der Natur?“

„Es ist überall auf der Welt so, dass gute Lagen teuer sind“

Sebastian Antczak spricht von einem „marktwirtschaftlichen Verdrängungsprozess“ und erklärt: „Viele Einheimische haben auf Grundstücke in Bansin-Dorf am Umspannwerk gewartet und wollten sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und die Familienplanung verwirklichen. Leider hat sich der Grundstückspreis verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Damit ist der Traum vom eigenen Haus bei vielen Einheimischen, die gerne hier geblieben wären, geplatzt.“ Dirk Edlich glaubt, dass diese Debatten häufig von Unwissenheit zeugen, so Edlich. „Viele Grundstücke werden meistbietend von Einheimischen verkauft. Das ist aber auch normal. Außerdem müssen die Gemeinden sich an die Bodenrichtwerte halten. Und die Richtwerte werden anhand der Verkaufspreise ermittelt. Da kommen jetzt die Immobilienhändler ins Spiel. Die wollen natürlich auch nur das Beste.“

Danilo Koch bilanziert nüchtern: „Ich kann mir auch kein Haus in Blankenese leisten. Es ist überall auf der Welt so, dass gute Lagen teuer sind.“ Leon Engel hält fest, das verstehe man unter „Angebot und Nachfrage. Ist doch schön, wenn finanzstarke Menschen sich niederlassen. Oder ist es etwa schöner, die Ortschaften aussterben zu sehen? Dass Einheimische wegziehen, liegt hauptsächlich an der fehlenden Perspektive und nicht an Zuwanderern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Regionen.“ Carsten Rother sieht das Problem in der Tatsache, „dass Einheimischen bezahlbarer Wohnraum genommen wird. Es werden immer mehr Ferienwohnungen gebaut.“ Auf der anderen Seite aber entstehe kein Wohnraum für die Einheimischen. „Aber wo sollen all die Leute wohnen, die in den Ferienorten für die sogenannten Finanzstarken arbeiten? Ein Beispiel, wie es anders laufen könne, habe vor Jahren auf Fischland-Zingst-Darß die Gemeinde Zingst bewiesen. „Dort wurde ein Grundstück entwickelt, auf dem nur derjenige bauen konnte, der in Wieck seinen Erstwohnsitz anmeldet. So kann man die Einwohnerzahl auch wieder steigern.“ Thomas Wessel schließt: „Es gibt zwei Dinge, die man nicht vermehren kann. Das eine ist die Zeit und das andere ist die Fläche auf unserem Planet.“

Von Juliane Lange