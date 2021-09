Baubranche auf Rügen brummt: „Wir müssen sogar Aufträge ablehnen“

Rügen

Die Baubranche boomt wie selten zuvor. Fast überall auf der Insel sind Baustellenzäune aufgestellt, dahinter entstehen neue Wohnhäuser, Fachmärkte oder Hotels. Laut einer Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern bewertet ein Großteil der Unternehmen die derzeitige Geschäftslage als gut bis befriedigend, sind Einkaufspreise deutlich angestiegen und die Beschäftigungszahlen stagnieren oder sind rückläufig. Mehr als 360 Unternehmen haben sich an dieser Umfrage beteiligt.

Doch wie geht es den Unternehmen, die auf den Baustellen tätig sind? Wie voll sind ihre Auftragsbücher wirklich? Kommen sie mit Personal aus, was sie zur Verfügung haben? Und wie teuer kann ein Bau werden? Die OZ hat sich auf Rügen umgehört.

„Auch mal Aufträge ablehnen“

Wie gut es vielerorts läuft, sieht man am Zimmermeister Tobias Kreim aus Bergen. Erst im vergangenen Jahr hatte er sich selbstständig gemacht und eine Werkhalle eingerichtet, nun fließen die Aufträge. „Ich habe gerade leider keine Zeit zu antworten, ich muss das Dach noch zu Ende bringen, danach wird der nächste Auftrag vorbereitet“, sagt er am Telefon.

Fakt ist: Die Auftragsbücher sind voll. Das sagt auch sein Innungsobermeister Jörg Monser von der Innung des Bauhandwerks Rügen. Er muss auch mal Aufträge ablehnen, weil er und seine Mitarbeiter es nicht mehr schaffen. „Die Auftragslage ist sogar so, dass wir schon für das nächste Jahr planen, wenn es etwa um Kompletthäuser geht. Das war die Jahre zuvor nicht so gewesen“, sagt der Geschäftsführer der M&S Bau GmbH aus Gademow.

Bewerbungsmappen stapeln sich nicht mehr

Es könnten sogar mehr Leute angestellt sein, auch in seiner Firma. Doch die Bewerbungsmappen stapeln sich nicht mehr auf seinem Schreibtisch, und das seit Jahren schon. Zum Teil bringen die jungen Bewerber auf die freien Lehrstellen nicht die erforderlichen Voraussetzungen für den gewünschten Beruf mit oder sind zum Teil nicht bereit, die teils schwierigen Anforderungen auf den Baustellen zu erfüllen. „Beim Zimmermann oder Tischler muss der Satz des Pythagoras sitzen, damit man beim Hausbau den rechten Winkel hinbekommt und die Wände nicht krumm und schief werden“, sagt Jörg Monser.

Björn-Olaf Prohn ist stellvertretender Obermeister in der Dachdecker-Innung Vorpommern-Ost. Auch er kennt diese Probleme. Personalmangel herrsche definitiv. Aktuell beschäftigt er zwei Lehrlinge. „Die vergangenen ein bis zwei Jahre haben wir in unserem Innungsbereich wieder mehr Lehrlinge. Allerdings lässt die Qualität der Bewerber nach“, sagt er. Und hat er einen passenden jungen Mitarbeiter gefunden, taucht das nächste Problem auf. Die jungen Azubis seien oft unsicher, ob sie auch in dem Beruf bleiben möchten.

„Bauen wird teurer“

Laut dieser Konjunkturumfrage sind die Einkaufspreise nach einer Preisberuhigung im Sommer 2020 wieder deutlich angestiegen. Die gestiegenen Einkaufspreise hätten dementsprechend einen Einfluss auf die Preisentwicklung beim Verkauf. So wie der Innungsobermeister sagt, bekommt er für manche Materialien nur Tagespreise. Also kann er derzeit die Angebote für die Kunden nur unverbindlich mitteilen.

Das heißt: „Bauen wird durch steigende Materialkosten teurer“, sagt Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock. Dabei würden auch Lieferengpässe bei Waren für den Bau eine Rolle spielen. Holz wurde unter anderem durch die Waldbrände knapper. „Zudem führt auch eine gute Auftragslage zu steigenden Preisen“, so Thorsten Ries.

1503 Arbeitsstunden pro Jahr

Eines der größten Probleme auf den Baustellen im Landkreis ist laut IG Bau ein „Spitzen-Arbeitspensum“ der Arbeiter. 1503 Stunden im Jahr würden sie arbeiten. Das sind 119 Stunden und damit 8,6 Prozent mehr als Beschäftigte im Landkreis quer durch alle Berufe durchschnittlich bei der Arbeit verbringen. Die IG Bau bezieht sich dabei auf den aktuellen Arbeitsmarkt-Monitor der Hans-Böckler-Stiftung.

„Der Bau gehört demnach zu den Branchen mit einem Spitzenpensum bei der Arbeitszeit“, sagt Wolfgang Ehlert. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Ostmecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitsstunden, die Bauarbeiter leisten, aktuell eher sogar noch zugenommen hat: „In der Pandemie hat es einen enormen Auftragsstau im Baugewerbe gegeben. Für viele Baubeschäftigte sind Überstunden ohnehin an der Tagesordnung. Auf dem Bau gilt: entweder ganz oder gar nicht. Vollzeit plus Überstunden – das ist die Regel.“

„Mute ihnen nicht noch mehr zu“

Laut Innung des Bauhandwerks Rügen ist es die unternehmerische Entscheidung, ob Überstunden anfallen, oder nicht. Denn Arbeit wäre so viel da, dass die Firmen rund um die Uhr arbeiten könnten und müssten. „Bei mir und vielen anderen Leuten aus unserem Innungsbereich ist das aber so, dass die Mitarbeiter nur selten mal einen Samstag arbeiten müssen“, sagt Innungsobermeister Jörg Monser. „Denn wenn sie montags bis freitags auf dem Bau unterwegs sind, dann brauchen sie das Wochenende für sich. Und das bekommen sie auch.“ Das heißt, nur selten am Wochenende und kaum Überstunden. Arbeiten werden in der Regel in der Arbeitszeit ausgeführt.

„Bei mir ist es auch nicht so, dass die Mitarbeiter Überstunden machen müssen. Meine Leute haben einen Arbeitstag von acht Stunden, auch keine Arbeit am Wochenende. Sie sind sehr gut ausgelastet, da mute ich ihnen nicht noch mehr zu“, sagt Björn-Olaf Prohn.

Von Mathias Otto