Rostock

Bis zu zehn Prozent mehr kostet es heute im Vergleich zu vergangenem Jahr, möchte man ein Haus in MV bauen. Hört sich in der Theorie nicht horrend an, bedeutet in der Praxis bei einem ursprünglichen Hauspreis von 300 000 Euro aber eine Preissteigerung von satten 30 000 Euro.

Die Bauunternehmen kann man dafür nicht in die Mangel nehmen. Für sie ist die derzeitige unkalkulierbare Explosion von Materialkosten ein weitaus größeres Problem als für die Bauherren. Verträge, die bereits unterschrieben sind, lassen sich nicht mehr an die jetzigen Gegebenheiten anpassen. Wirtschaftlich ist das auf Dauer für keine Firma zu tragen.

Faire Angebote mit Fragezeichen

Verständlich also, dass sie für neue Verträge die Preise angeglichen haben. Und absolut fair, was einige ihren Kunden anbieten: Sinken die Materialkosten, wird es für den Bauherrn wieder günstiger. Die Frage ist nur: Wird das jemals eintreten? Denn haben sich einmal Preise fixiert, sich alle daran gewöhnt, wer verlässt dann freiwillig noch dieses Niveau?

Immerhin prophezeien die Baufirmen, dass die Spitze nun erreicht ist und es langsam wieder günstiger werden könnte – wenn auch nicht mehr so wie vor Corona. Allen Bauwilligen sei deshalb wohl geraten: abwarten.

Von Maria Baumgärtel