Bauern: Agrarpakt gefährdet hunderte Arbeitsplätze in MV

Krisengipfel im Rostocker Überseehafen: Landwirte aus MV und die an der Landwirtschaft angehängten Branchen sehen durch den bevorstehenden Agrarpakt samt Düngemittelverordnung der Bundesregierung hunderte von Arbeitsplätzen in MV in Gefahr.

Allein im Rostocker Hafen würden in der näheren Zukunft zahlreiche Arbeitsplätze durch völlig neue Produktionsströme wegfallen. Die Ölmühle Power Oil GmbH, die in Rostock 130 Mitarbeiter beschäftigt, rechnet bei der aktuellen Entwicklung mit einem Abbau von 20 bis 25 Arbeitsplätzen in der Firma. Außerdem müssten im Hafen zahlreiche Silos, die mit öffentlichen Geldern gebaut worden seien, wieder geschlossen werden, da die sinkenden Kapazitäten ihre Existenz nicht rechtfertigt.

Rapsproduktion von 1,2 Millionen auf 600 000 Tonen gesunken

Power-Oil-Geschäftsführer Andreas Hammler sagt: „Der Hafen ist als Exportstandort gedacht und nicht als Importhafen. Die aktuelle Entwicklung verändert die Logistikströme. Wenn das mit der Düngemittelverordnung eins zu eins umgesetzt wird, wird das auch einen massiven Strukturwandel hier vor Ort nach sich ziehen.“

Hintergrund: Die Ölmühle muss schon jetzt rund 550 000 Tonnen Raps für die Produktion von Speiseöl und Biomasse aus Australien oder Südamerika importieren, da die Produktion vor Ort in MV bis 2018 von 1,2 Millionen auf 600 000 Tonnen Raps gesunken sei.

Die Bauern laufen gegen das Agrarpaket von Julia Klöckner (CSU) Sturm. Sie sagen Höfesterben und das Aussterben ganzer Branchen in MV voraus, ohne dass dem Natur- und Klimaschutz geholfen sei.

Die Produktion in Rostock sei aber nicht auf Import ausgelegt gewesen, sondern auf regionale Zulieferer. Zum Beispiel sei erst vorige Woche eine große Rostocker Spedition in Insolvenz gegangen, da die landwirtschaftlichen Warenströme aus MV in den Hafen nachgelassen haben. Hammler rechnet damit, dass weitere Spediteure im Großraum Rostock in Schwierigkeiten geraten. Die großen Spediteure würden die Zahl ihrer Lkw zum Teil schon drastisch von 30 auf unter zehn reduzieren.

„Dieses Geschwafel der Politik ist doch alles Blödsinn!“

Landwirte sagen einen regelrechten Strukturwandel ihrer Branche samt Höfesterben und einer weiteren Zentralisierung zu Großproduktionsstätten im Nordosten voraus, gegen die die LPGs zu DDR-Zeiten kleine Fische gewesen seien. Der Landwirt Marco Gemballa (44) aus Zinzow bei Anklam sagt: „Das deutsche Agrarbusiness ist auf verlorenem Boden und spielt in der deutschen Industriepolitik keine Rolle. Da sind andere Branchen für den Export wichtiger. Wir werden geopfert. Dieses Geschwafel, dass die Politik die Agrarstrukturen und die heimische Landwirtschaft erhalten will, das ist alles Blödsinn.“

Gemballa hat 2019 insgesamt 40 000 Euro in Natur-Ausgleichsmaßnahmen investiert, die sinnvoll seien. Aber diese Investitionen könne er bei den sinkenden Erträgen nicht erwirtschaften. Das Agrarpaket der Bundesregierung koste ihn 50 bis 70 Euro Mehrkosten pro produzierter Tonne Getreide. „Damit bin ich auf dem Markt gegen Anbieter aus Brasilien oder der Ukraine nicht mehr konkurrenzfähig.“ Die Maßnahmen im Agrarpolitik würden dazu führen, dass vor Ort die Landwirtschaftsstrukturen zerstört werden.

Schöne, heile, klimaneutrale Welt in Deutschland , die nicht funktioniert

Gemballa sagt, es gebe in MV keine Zuckerrübenverarbeitung mehr, nur noch eine weitere Ölmühle in Jarmen, die jetzt schließe, Fleisch werde importiert und die Produktionsstätten im Rostocker Überseehafen an den Rand der Existenzfähigkeit gebracht. „Und dafür importieren wir dann die Rohstoffe, wie Raps und Palmöl, und Lebensmittel aus Ländern, deren Produktion wir nicht kontrollieren können.“

Sein Fazit: „Wir spielen uns hier in Deutschland eine schöne, heile, klimaneutrale Öko-Welt vor, lassen die heimischen Anbieter vor die Hunde gehen und verschließen die Augen vor klimaschädlichen Produktionsbedingungen im Ausland.“ Der Bauer sagt dazu: „Das ist doch alles nur noch blödsinnig.“

Bauern-Demo mit 10.000 Treckern in Berlin am 26. November

Die Bauern im Land wollen gegen diese Politik weiterhin auf die Straße gehen. Vor vier Wochen hatte es bundesweit Proteste der Landwirte gegeben. Allein in den Rostocker Stadthafen waren 500 Traktoren gefahren. „Das ist aber noch nix im Gegensatz zu dem, was kommenden Dienstag in Berlin passiert.

An Ihrer Stelle würde ich da nicht nach Berlin zum Shoppen fahren“, sagt Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV.

Allein aus MV starten 800 Traktoren Richtung Hauptstadt

Er erwartet eine Demo mit 10 000 Traktoren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in der Hauptstadt. Allein aus MV würden rund 800 Traktoren Richtung Berlin aufbrechen.

Kurreck: „Wenn Sie sehen, dass ein einzelner Bauer 40 000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen investiert, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie läppisch die Summe von 50 Millionen Euro bundesweit ist, die Bundesagrarministerin Klöckner versprochen hat.“

Von Michael Meyer