Schwerin

Mit einem Trecker-Korso und einer Kundgebung wollen Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in Schwerin gegen den neuen Entwurf der Landesdüngeverordnung demonstrieren. Dafür sollen bereits vom frühen Morgen an hunderte Bauern aus allen Landesteilen mit ihren Fahrzeugen Richtung Schwerin unterwegs sein. Wegen der Protestaktion müssen Kraftfahrer am Freitag in und um Schwerin und in ganz Mecklenburg und Vorpommern mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wir berichten hier ab etwa 9.20 Uhr bei OZ live von den Bauernprotesten.

Mit dem Entwurf des Landes drohten vielen Bauern weniger Einnahmen, da sie weniger Nährstoffe ausbringen dürften, was eine geringere Ernte zur Folge hätte. Dabei sei der Zusammenhang mit erhöhten Nitratwerten im Grundwasser nicht belegt, wie der Verband im Vorfeld mitteilte. Zugleich wolle man auf die „desaströse Situation der Tierhalter“ im Land aufmerksam machen. Die Agrar- und Ernährungsbranche gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Nordosten.

Erwartet werden zwischen 400 und 500 Landwirte und knapp 300 Fahrzeuge. Ab 9.20 Uhr werden die Traktoren im Konvoi auf ihrer Route rund um Schwerin starten und die Hauptstadt zwei Stunden lang umrunden. Zeitgleich startet um 10 Uhr eine Kundgebung vor der Staatskanzlei mit Übergabe einer Petition.

Von Stefanie Büssing