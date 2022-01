Trams

Daniel Bohl rammt einen Bohrstock in den Boden. Immer wieder schlägt er mit einem schweren Hammer auf das Metall. Der Landwirt aus Trams bei Wismar demonstriert, wie eine Bodenprobe aus dem Acker zu nehmen ist. Er brauche Boden aus drei Tiefen, der später in der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Rostock untersucht wird. Die Analyse soll zeigen, wie viele Nährstoffe im Boden sind, wie viel Dünger der Bauer auf dem Acker verteilt hat. MV-weit protestieren Landwirte derzeit gegen eine neue Verordnung der Landesregierung, die Stickstoffdüngung massiv einschränken soll.

Backhaus: Das Wasser muss geschützt werden

Daniel Bohl (49) betreibt einen Agrarbetrieb in Nordwestmecklenburg, die Wariner Pflanzenbau eG. 20 Beschäftigte, 2100 Hektar. Angebaut werden Raps, Weizen, Gerste, Mais, Roggen, Lupine, Erbsen, Zuckerrüben. Für März hat MV-Agrarminister Till Backhaus (SPD) eine neue Düngeverordnung angekündigt. Kommt diese, „dann muss ich meine Pflanzen unterernähren“, erklärt Bohl. Die Regeln schreiben für bestimmte Flächen 20 Prozent weniger Stickstoffdünger vor. Als Grundlage dienen Messwerte aus dem Grundwasser: Überall dort, wo ein Wert von 50 Milligramm Stickstoff je Liter Wasser erreicht ist, dürfen Bauern weniger Dünger einsetzen. „Wir erkennen, dass wir ein Problem haben“, sagt Backhaus. „Wasser ist das wichtigste Lebensmittel auf dem Planeten. Nitrat und auch Pflanzenschutzmittel gehören da nicht rein.“

Landwirte: Neue Verordnung eine „Katastrophe“

Das sehen auch Bohl und seine Berufskollegen so. „Landwirte wollen auch sauberes Wasser“, sagt er. Daher müsse der teure Dünger in Maßen eingesetzt werden. Allerdings zweifle er massiv Berechnungen der Behörden an. Laut einem Entwurf für eine neue Düngeverordnung sind MV-weit künftig 46 Prozent als „rote Gebiete“ mit zu hoher Nitratbelastung eingestuft. Bohl rechnet für sich mit zwei Dritteln. Acker, den er nicht so nutzen kann, dass auch die erhoffte Ernte kommt.

Für die jüngste Verordnung hat Backhaus eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht kassiert. Diese brachte schärfere Regeln fürs Düngen auf 13 Prozent der Flächen. Landwirte klagten, das Ministerium muss nachbessern. Bald werden Einschränkungen auf sogar fast der Hälfte der Flächen erwartet. „Das ist eine Katastrophe“, wettert Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV. „Ein Unding.“ Denn die Verordnung gehe von falschen Voraussetzungen aus. Kurreck prophezeit: Es werde wieder eine Klagewelle von Bauern geben.

Daniel Bohl sitzt an einem Tisch seiner Firma. Vor sich hat er Karten und Tabellen ausgebreitet. Eine Liste weist Flächen aus, die überdüngt sein sollen, ermittelt über Messungen im Grundwasser. Daran habe er Zweifel. Zweifel am System der Datenermittlung. Basis sind Messwerte von Proben aus dem Grundwasserkörper, der in der Erde unter der Region liegt. Verschiedene Messstellen, verschiedene Ergebnisse. Wo der Nitratwert im Wasser überschritten ist, darf oben weniger Dünger fliegen. Außerdem müssten Bauern über Jahre angeben, wie viel Dünger sie eingesetzt haben, auch Gülle. Daraus berechnen Behörden dann einen Wert. Hinzu kämen weitere Daten, die er nicht genau kenne. Es fehle Transparenz. „Die Modellzahlen stimmen vorn und hinten nicht“, so Bohl.

Er habe vieles nachgerechnet. Ergebnis: Über die vergangenen 15 Jahre sei der Stickstoffeinsatz auf seinen Flächen kontinuierlich gesunken. Die Berechnungen des Ministeriums basierten auf zudem alten Daten von 2014 bis 2017. Viel zu alt, so Bohl.

Bauer Bohl: Kuriositäten durch Modellrechnung der Behörden

Dann Kuriositäten. Er deutet auf zwei nebeneinanderliegende Flächen: eine grün, eine rot. Die rote werde schon seit zehn Jahren nicht bewirtschaftet – heißt kein Dünger. Die grüne ja. Dennoch werde für die erste Fläche eine viel höhere Belastung ausgewiesen. Anderes Beispiel: eine extensiv bewirtschaftete Fläche Grünland. Laut Behörden rotes Gebiet. Dabei werde dort nur Heu geerntet. Kein Dünger. Schließlich eine kleine Fläche, die laut Behörden eine fast dreimal so hohe Stickstoffbelastung haben soll, wie erlaubt. „Das ist schon fast eine Beleidigung“, sagt Bohl. Er habe nachgerechnet. Sein Ergebnis liege viel tiefer. Die Beispiele habe er dem Ministerium mitgeteilt. „Bis heute keine Antwort.“

Mit der neuen Düngeverordnung sollen die Vorgaben noch strenger werden. Dann reiche eine Messprobe je Grundwasserkörper, die sich wie Seen unterirdisch erstrecken. Also für eine ganze Region – in der für Bauern dann überall Restriktionen gelten. Bohl und Kurreck monieren: Weitere Messstellen müssten hinzugezogen werden, um zutreffende Belastungen zu ermitteln. „Wir machen jetzt richtig Rabatz“, so Kurreck. Denn so könnten Bauern viel weniger ernten.

Schwere Kost für Laien. Bohl versucht einen Vergleich: „Eine Familie hat im Durchschnitt Übergewicht, aber nur, weil der Vater viel zu dick ist. Die kriegen jetzt alle weniger zu essen.“ Was wird wohl mit den Schlanken passieren? Bohl: „Besser wäre es doch, wenn nur der Alte Salat isst.“ Weniger Nährstoffe bedeuten weniger Ertrag aus den Pflanzen. „Am Ende wirkt sich das auf den Preis aus“, so Bohl. Daher gehen die Bauern auf die Barrikaden.

Dutzende Kläger in MV: „Wir werden nicht aufhören“

Dutzende Landwirte haben bisher gegen die Düngeregeln geklagt, zum Beispiel Rüganer. 26 seien es in einem Gebiet in Nordwestmecklenburg, sagt Jörg Haase aus Gadebusch. Er spricht von „Willkür“ des Ministeriums und kündigt an: „Wir werden nicht aufhören.“

Minister Till Backhaus verteidigt die neue Düngeverordnung. Es müsse Regeln zur Begrenzung des Nährstoffeinsatzes geben. Seit fast 30 Jahren fordere die EU dies von Deutschland, nun drohen saftige Strafen. „Ich habe das Gefühl, der Bauernverband läuft hier mit Scheuklappen durch die Gegend“, so Backhaus. Die neue Verordnung soll bis März vorliegen.

Vermutlich zu spät. „Wir fangen am 1. Februar an zu düngen“, so Bohl. „Wenn das Wetter es zulässt.“

