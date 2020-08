Schwerin

Trotz später Nachtfröste und regionaler Trockenheit erwarten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern bei vielen Kulturen eine Ernte je Hektar nahe am Durchschnitt der letzten sechs Jahre. Beim Winterraps werde derzeit sogar mit einem überdurchschnittlichen Ertrag gerechnet, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mit. Erwartet würden 37,8 Dezitonnen pro Hektar, während der Sechs-Jahres-Durchschnitt bei 34,7 Dezitonnen liege.

Die Anbaufläche beläuft sich in diesem Jahr auf 178 000 Hektar, ein Rückgang um fast 40 000 Hektar zum Durchschnitt der letzten Jahre. Grund seien strengere Pflanzenschutzbestimmungen.

Winterweizen und Wintergerste erreichen fast die Durchschnittswerte

Bei Winterweizen werde laut Statistikamt ein Ertrag von 76 Dezitonnen pro Hektar erwartet, was fast an den Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019 von 76,8 Dezitonnen heranreicht. Winterweizen wurde dieses Jahr auf gut 304 000 Hektar angebaut.

Wintergerste, die auf 135 000 Hektar angebaut werde, bringe nach der ersten Schätzung im Landesdurchschnitt 74,6 Dezitonnen pro Hektar. Der Sechs-Jahres-Durchschnitt liege bei 73,3 Dezitonnen.

Bei Roggen liege der Ertrag bei geschätzt 53 Dezitonnen pro Hektar, etwas weniger als im mehrjährigen Durchschnitt von 54,7 Dezitonnen.

Sommergerste und Hafer schneiden besonders gut ab

Das vorläufige Ergebnis bei Sommergerste liege bei 50,8 Dezitonnen pro Hektar und damit deutlich höher als im mehrjährigen Durchschnitt von 41,7 Dezitonnen. Der Ertrag bei Triticale erfülle mit 51 Dezitonnen pro Hektar die Durchschnittserwartungen, hieß es weiter.

Bei Hafer sei der Ertrag, gemessen am Sechs-Jahres-Durchschnitt von 38,9 Dezitonnen pro Hektar, mit 41 Dezitonnen überdurchschnittlich. Die Getreideernte insgesamt könnte nach den Berechnungen des Statistischen Amtes in diesem Jahr knapp 3,9 Millionen Tonnen erreichen.

Von dpa