Bauern und Naturschützer in MV fürchten Gentechnik durch die Hintertür

Siemitz/Schwerin

„Wenn der Geist aus der Flasche ist, bekommen wir ihn nicht wieder rein“ – so steht Bauer Helmut Peters zum Thema Gentechnik in der Landwirtschaft. Der 62-Jährige führt in Siemitz bei Güstrow (Kreis Rostock) einen landwirtschaftlichen Betrieb – 200 Hektar, konventionell. Eine bäuerliche Struktur, kein Großbetrieb. Peters beobachtet mit Sorge, wie im Zuge des Klimawandels Debatten zur Einführung von Gentechnik zunehmen. Mit Manipulation des Erbgutes könnten Pflanzen, auch Tiere, widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse werden. In den USA etwa ist dies erlaubt.

Linke misstrauisch zu Passage im Koalitionsvertrag

Nun betrifft die Gentechnik auch den Bauern aus Siemitz in Mecklenburg. Vor wenigen Tagen protestierte Peters in Güstrow, wo die Linken die Regierungsbildung mit der SPD absegneten. Er sei beunruhigt. Grund ist ein Passus im Koalitionsvertrag. „Der wissensbasierte Einsatz neuer Züchtungsmethoden ist in Zeiten des Klimawandels notwendig. Wir fordern die Zulassung neuer Züchtungstechniken beim Bund und der EU ein.“

Nach OZ-Informationen soll dies auf Betreiben der SPD dort stehen. Selbst die Linken haben Bauchschmerzen. Man müsse „bei der Umsetzung sehr genau aufpassen, dass wir hier der Gentechnik nicht das Hintertürchen öffnen“, erklärte Landtagsmitglied Elke-Anette Schmidt ihren Genossen im Güstrower Bürgerhaus.

Umweltschützer warnt vor Allergien und Antibiotika-Resistenz

Neue Züchtungstechniken? Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in MV schlägt Alarm. Gentechnik-Experte Burkhard Roloff fürchtet einen Tabubruch, der flächendeckendem Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft den Weg ebnet, um etwa Pflanzen gegen Krankheiten, Insektenbefall oder Unkrautvernichtungsmittel resistent zu machen. Forschung sei wichtig, aber die „Anwendung neuer Züchtungstechnologien mit unvorhersehbaren Risiken verbunden“.

Roloff verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen. Demnach könnten Gentechnik-Verfahren „ein breites Spektrum von unbeabsichtigten Veränderungen des Erbguts“ auslösen. So seien „erhebliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel und die Inhaltsstoffe der Pflanzen“ zu befürchten. Bei Menschen oder Tieren, die solche Stoffe aufnehmen, seien Unverträglichkeiten oder Allergien zu befürchten, außerdem eine gesteigerte Antibiotika-Resistenz.

Mais, Soja und Raps gentechnisch verändert Gentechnisch veränderte Pflanzen werden seit 1995 angebaut, unter anderem in den USA. Laut Bundesministerium für Landwirtschaft ist der Anbau gentechnisch veränderter Organismen in Deutschland untersagt. Allerdings dürfen in der EU rund 85 Lebens- und Futtermittel importiert werden, die gentechnisch verändert wurden, zum Beispiel Soja, das überwiegend als Futtermittel verwendet werde. Die weltweit bedeutendsten gentechnisch veränderten Pflanzen seien Mais, Sojabohne, Baumwolle und Raps. Über Futtermittel gelangen also solche Pflanzen bereits in Fleisch, Milch oder Eier.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) versucht, zu beruhigen. „Den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen lehnen wir ab. Wir halten uns an das neue Gentechnikgesetz.“ Es gehe vielmehr darum, neue Wege in der Züchtung zu beschreiten. Als Beispiel nennt er „smart breeding“, Präzisionszucht mittels Verfahren, bei denen das Erbgut zu kreuzender Pflanzen oder Tiere im Voraus auf beste Eigenschaften hin untersucht wird.

Backhaus: Nachweis vorausgesetzt, damit kein Schaden entsteht

Agrarminister Till Backhaus (SPD) Quelle: Jens Büttner/dpa

Backhaus versichert: „Bevor etwas in den Verkehr gebracht wird, muss zwingend nachgewiesen werden, dass es keine schädlichen Auswirkungen für Mensch, Tier und Umwelt geben wird.“

BUND-Mann Roloff bleibt skeptisch. Bestätigt fühlt er sich durch eine Aussage aus der SPD. Elisabeth Aßmann, Agrarexpertin der Landtagsfraktion, antwortet auf die Frage nach den neuen Züchtungsmethoden: „Durch die veränderten klimatischen Bedingungen ist es wichtig, Sorten schneller züchterisch verändern und optimieren zu können.“ Also doch Gentechnik? Aßmann erklärt: Die genetische Veränderung müsse neu bewertet werden. „Es geht nicht um klassische Gentechnik, bei der aus völlig artfremden Organismen die Genetik vereint wird.“ Sondern um „neue Züchtungsmethoden“.

„Also neue Gentechnik“, schlussfolgert Roloff. Bei dieser neuen Form werde gezielt in die DNA eingegriffen. Statt wie bisher das Erbgut verschiedener Organismen zu vereinen, werde das vorhandene „umgeschrieben“, heißt es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Roloff: „Es entstehen neue Lebewesen“. Daher brauche es Regulierung.

Bauer Helmut Peters will keine Super-Pflanzen oder -Tiere auf seinen Flächen. Dass gentechnisch manipuliertes Getreide womöglich mit weniger Wasser oder Nährstoffen auskommt – „das ist dummes Zeug“, so Peters. Punkt. Man sollte lieber die Ursachen des Klimawandels endlich wirksam bekämpfen. Gentechnik sei „heikel – man weiß nie, wie das endet“.

Von Frank Pubantz