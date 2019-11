Ihr Ziel: Berlin. Ihr Anliegen: Mehr Mitsprache in der Agrarpolitik. Dafür machen sich 1000 Bauern mit ihren Traktoren aus dem Nordosten auf den Weg zu einer Großkundgebung. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Bauern fahren bei einer Protestaktion gegen den Agrarpakt der Bundesregierung mit ihren Treckern an der Siegessäule vorbei. Am Dienstag werden auch 1000 Landwirte aus MV zu einer Kundgebung in Berlin anreisen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa