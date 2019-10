Rostock

Die Aktion ist Teil der Bewegung „Land schafft Verbindung“, zu der bundesweit zehntausende Landwirte in mehreren Städten erwartet werden. Hintergrund sei, dass die Bauern durch die aktuelle Umwelt-, Landwirtschafts- und Handelspolitik die regionale Lebensmittelproduktion und ihre Existenz in Gefahr sehen. Die Bauern wollen mit dem Motto „Land schafft Verbindung“ erreichen, dass es ein Miteinander bei gesellschaftlich wichtigen Themen wie Tierwohl, Insektenschutz und Lebensmittelsicherheit und kein Gegeneinander gibt.

Die Polizei erwartet wegen der hohen Zahl an Traktoren teils erhebliche Behinderung auf den Straßen Rostocks und auch der Umgebung.

„Wir Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern empfinden sowohl das Agrarpaket als auch das Vorgehen der Minister als einen Schlag ins Gesicht“, sagte Kathrin Naumann, Sprecherin der Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern. Berechnungen zufolge wären mehr als 45 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Nordosten vom Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten betroffen.

Die Landwirte befürchten, dass bei der Umsetzung des Agrarpakets der negative Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter beschleunigt wird. Außerdem sehen sie eine Schwächung der immer wieder gesellschaftlich geforderten regionalen Lebensmittelproduktion. Die Folge wäre, dass der Import von Lebensmitteln steigen wird, ohne Rücksicht darauf, unter welchen ökologischen und sozialen Standards sie im Herkunftsland erzeugt wurden.

Verkehrsbehinderungen am Dienstag

Aufgrund der angemeldeten Versammlung auf der Haedgehalbinsel kann es ab 9 Uhr am Dienstag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Rostocker Stadtgebiet kommen. Das teilte die Polizei mit. Die Polizei empfiehlt die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

