Neubrandenburg/Hannover

Naturschutzverbände kritisieren den vom Bundeskabinett beabsichtigten vereinfachten Abschuss von Wölfen. Nabu und BUND kritisierten, dass die geplante Regelung die Rudelstrukturen der Wölfe willkürlich zerstöre, was wiederum zu vermehrten Weidetierrissen führen könnte. Den Konflikt zwischen Wolf und Weidetierhaltung löse nur ein besserer Herdenschutz mit unbürokratischeren Hilfen für Weidetierhaltern

Dem Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern reicht indes die Lockerung der Bestimmungen für Wolfs-Abschüsse nicht aus. Der Verband forderte am Mittwoch, den strengen Schutz von Wölfen aufzuheben. Das Bundeskabinett hatte zuvor in Berlin einen Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) gebilligt, der den Abschuss auch dann ermöglicht, wenn unklar ist, welcher Wolf genau Nutztiere angegriffen hat. Damit werde mehr Rechtssicherheit für den Schützen geschaffen, räumte der Vize-Präsident des Bauernverbandes, Manfred Leberecht, ein.

Verbände fordern Wegfall des strengen Schutzes

14 Verbände in Mecklenburg-Vorpommern forderten jedoch, dass der Wolf als nicht bedrohte Art mit mehr als 1200 Tieren in Deutschland nicht mehr streng geschützt werde. Die Bundesregierung sollte sich für eine Änderung der europäischen FFH-Richtlinie einsetzen, die den strengen Schutz vorschreibt. „Dafür bräuchte es von Malta bis Schweden ein einstimmiges Votum in Brüssel“, sagte Leberecht. Zudem forderte der Verband, dass im Bundesnaturschutzgesetz die Maßnahmen zu einer Bejagung des Wolfes umgesetzt werden, die das europäische Recht zulasse und die in den anderen EU-Ländern angewandt werden.

2019 gab es laut Ministerium 16 Wolfsangriffe mit 74 getöteten und verletzten Nutztieren in MV. Seit 2001 sind mehr als 600 Schafe, aber auch Rinder, Rentiere und ein Pferd von Wölfen attackiert worden.

Birigt Sander / dpa