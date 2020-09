Rostock

Eine gute Nachricht für Familien und Alleinstehende mit Kindern, die bauen möchten: Die Bundesregierung will die Frist für das Baukindergeld um drei Monate verlängern.

Das bedeutet, dass die Förderung beantragen kann, wer bis zum 31. März 2021 eine Baugenehmigung erhält oder eine Immobilie kauft. Das Problem: Durch die Corona-Krise mussten auch im Nordosten viele Interessenten ihr Vorhaben aufschieben.

Impuls für Bauinteressenten

„Diese Fristverlängerung wird mit Sicherheit vielen Bauwilligen einen Impuls geben, ihr Vorhaben doch noch zu realisieren“, sagt Sven Hammermeister vom Baufinanzierungsservice-Nord in Rostock. 90 Prozent seiner Kunden in den neuen Bundesländern und Schleswig-Holstein beantragten diese Förderung, erklärte der Immobilien-Finanzierer auf der 30. Landesbaumesse RoBau in Rostock. „Die Hausbaufirmen hätten sich eine Fristverlängerung um ein Jahr gewünscht. Doch sie hoffen, dass auch mit dem jetzt erfolgten Schritt das Herbstgeschäft spürbar angekurbelt wird“, verdeutlicht Messe-Projektleiter Marco Haase.

Insgesamt stehen zehn Milliarden Euro zur Verfügung

Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe ( KfW) wurden bundesweit bislang 260 573 Anträge gestellt. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit 55 450 Anfragen, gefolgt von Bayern (36 773) und Baden-Württemberg (35 413). „Im Nordosten beantragten bislang 6189 Familien Baukindergeld. Dies entspricht einer Fördersumme von insgesamt 122,5 Millionen Euro“, sagt KfW-Sprecherin Alia Begisheva. Obwohl die Bankengruppe in den nächsten Monaten mit einer Antragsflut rechnet, geht sie davon aus, bundesweit alle Antragsteller versorgen zu können. Aktuell sind rund 5,5 der insgesamt zehn Milliarden Euro umfassenden Fördermittel ausgereicht.

Alia Begisheva macht darauf aufmerksam, dass die Förderung von den Bauherren unverändert nach Einzug in die neue Immobilie unter Wahrung der sechsmonatigen Antragsfrist bis zum 31.12.2023 beantragt werden kann.

„Die Bearbeitung von Bauanträgen dauert in vielen Regionen wesentlich länger“, so Florian Becker. Der Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbundes (BSB), der ein Netzwerk von 160 Experten besitzt, hatte eine Verlängerung der Antragsfrist um mindestens sechs Monate gefordert.

Familien haben mehr Zeit für Entscheidung

Dafür plädiert auch Werner Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Landesbauparkasse Ost: „Die Wohneigentumsbildung ist ein wichtiger Schritt für die eigene Altersvorsorge. Es ist deshalb vernünftig, den betroffenen Familien mehr Zeit und damit auch mehr Planungssicherheit zu geben.“ „Der Lockdown hat den Immobilienmarkt vorübergehend eingefroren“, so Schäfer. Offenkundig sei dies beim geplanten Erwerb von Bestandsobjekten gewesen, als keine Besichtigungen stattfinden konnten. Die Zahlen im ländlichen Bundesland MV zeigten den großen Bedarf an der Förderung, die zugleich als Familienförderung konzipiert ist.

An der Spitze liegen Brandenburg und MV. Während im Nachbarland auf 1000 Familien mit minderjährigen Kindern 39 Förder-Anträge kamen, waren es hierzulande 37. Dies ist etwa ein Drittel mehr als im Bundesdurchschnitt. „Die Menschen werden sesshaft, weil ihr Zuhause dort steht“, so Schäfer weiter.

Jährlicher Zuschuss pro Kind 1200 Euro

Vor allem Familien, die sich in der Planungsphase oder aber vor dem Vertragsabschluss befanden, wurden ausgebremst, erklärt BSB-Pressesprecher Erik Stange. Dies will Alia Begisheva nicht ausschließen. „Wie haben aber keinen spürbaren Rückgang bei den Anträgen registriert“, so die KfW-Vertreterin.

Konkret ist für jedes Kind unter 18 Jahren ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 1200 Euro über einen Zeitraum von maximal zehn Jahren möglich. Das zu versteuernde Jahreshaushaltseinkommen darf bei einem Kind 90 000 Euro nicht übersteigen.

Baukindergeld im Faktencheck Wer beantragt?Familien und Alleinerziehende mit Kindern können das Baukindergeld beantragen. Förderberechtigt sind nur Kindergeldempfänger, in deren Haushalt zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt. Welche Einkommensgrenzen existieren? Das zu versteuernde Jahreshaushaltseinkommen darf bei einem Kind 90 000 Euro nicht übersteigen. Bei jedem weiteren Kind steigt die Einkommensgrenze um 15 000 Euro. Aufgepasst: Angesetzt wird der Durchschnitt des zu versteuernden Einkommens aus dem zweiten und dritten Jahr vor Antragstellung! Wie hoch ist das Baukindergeld? Für jedes Kind unter 18 Jahren gibt es einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1200 Euro über einen Zeitraum von maximal zehn Jahren. So sind insgesamt 12 000 Euro für jedes Kind machbar. Wie lange gibt es die Förderung? Die Förderung wird nur so lange gezahlt, wie das Wohneigentum vom Antragsteller ununterbrochen selbst genutzt wird. Das Geld fließt auch, wenn die Kinder während dieses Zeitraums erwachsen werden. Sie müssen nur zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 18 Jahre alt sein. Gibt es auch Geld für Kinder, die nach dem Einzug geboren werden? Für Kinder, die nach dem Einzug geboren werden, kann das Baukindergeld nicht beantragt werden. Existieren Stichtage für die Förderung? Die Förderung können alle beantragen, die ihre Immobilie zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021 gekauft oder die Baugenehmigung erhalten haben. Für den Erwerb einer bereits selbst bewohnten Miet-Immobilie ist als Stichtag nur das Kaufdatum auf dem notariellen Kaufvertrag relevant. Welche Immobilien werden gefördert?Der Neubau oder Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum wird gefördert. Hierzu gehören neu gebaute Häuser, gebrauchte Immobilien sowie Eigentumswohnungen, die in Deutschland als einzige Immobilie im Besitz des Antragstellers sind. Ferienwohnungen gehören nicht dazu. Bis wann muss die Antragstellung nach dem Einzug erfolgen? Nach dem Einzug haben Antragsteller sechs Monate Zeit, den Förderantrag bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) – zu stellen. Eine Begrenzung der Wohnfläche gibt es nicht. Man muss den Zuschuss nicht zurückzahlen. Ist ein Vorab-Check möglich? Ja. Das Baukindergeld wird bei der KfW über das Zuschussportal www.kfw.de/zuschussportal beantragt. Hier ist bereits ein Vorab-Check möglich, ob die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt werden.

Größere Nachfrage in Flächenländern

Lag der Neubauanteil bei den Zusagen bis Ende 2018 insgesamt bei 14 Prozent, waren es 2019 schon 27 Prozent und in den ersten fünf Monaten 2020 gar 32 Prozent. Von den positiv beschiedenen Anträgen entfallen 62 Prozent auf Familien mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 40 000 Euro. Ende Mai 2020 lag der Anteil der zu versteuernden Einkommen unter 20 000 Euro bereits bei 19,5 Prozent.

Von Volker Penne