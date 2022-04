Rostock

Morgens um halb zehn im Baumarkt. „Wo sind meine Geranien?“ Die beliebte Beet-, Balkon- und Gartenpflanze ist im Frühjahr stets der Renner in Bau- und Gartenmärkten. Auch im Rostocker Bauhaus. Geranien, Primeln, Gemüse und Sämereien aller Art laufen wie geschnitten Brot. Vize-Geschäftsleiter Heiko Fischer (48) sagt: „Das ist ja auch schön so, wenn die Menschen zu Hause ihr Gemüse anbauen. Dann sehen die Kinder, dass die Tomate am Strauch wächst und nicht in der Tüte.“

Gegen Mittag ist der Markt, der samstags um 8 Uhr öffnet und um 20 Uhr schließt (wochentags von 7 bis 20 Uhr), gut gefüllt. „Um halb zehn ist Rostock ausgeschlafen“, lacht Fischer. Ab dann gehe es hier rund. Und jeder der 96 Mitarbeiter, der im Einsatz ist, hat zu tun. An normalen Tagen zählt die Kasse so um die 2000 Kunden, von denen aber viele zu zweit oder mit der Familie kommen. An Wochenenden, wenn es wärmer wird und die Gartensaison startet, sind es 3000 bis 3600 pro Samstag.

Wenn es Geld gab, wird es im Baumarkt voll

Ostern sei schon gut gewesen. Nächstes Wochenende erwartet Fischer einen noch größeren Andrang auf seinen 15 000 Quadratmetern zwischen Schutower Kreuz und Ikea. Freitag gibt’s Geld. Und Samstag hat Bauhaus eine Anzeigenkampagne laufen.

Der Baumarkt Bauhaus am Schutower Kreuz in Rostock Quelle: Martin Börner

Es schiebt sich aber gut zurecht an diesem Sonnabend. Man merkt den Menschen die Frühlingslaune an. Bei Kunden und Mitarbeitern. Sehr viel Lächeln – die meisten Kunden laufen ohne Maske durch die Gänge. Manfred Schuckart (77) braucht eine Schlauchkupplung für die Solardusche im Garten und quatscht den Chef direkt an. Fischer gibt ihm das Stück, kurzes Nicken, passt schon, norddeutsch, schönen Tach noch. Schuckart sagt: „Ich bin froh, dass ich nicht mehr mit diesem Lappen im Gesicht rumlaufen muss.“

Nicht alle verzichten auf Maske beim Shoppen

Am Infostand stehen Ruth Graumann (32) mit ihrem Sohn Friedrich (14 Monate), Natalie Wolf (23) und Luisa Büssow (24) aus Barth. Sie waren im Ikea und brauchen noch Spielsand für den Sandkasten. Fischer winkt. Mitkommen. Gibt’s hinten beim Schüttgut, aber wenn es nur ein paar Säcke sein müssen, die hat er noch im Außengartenbereich. Ruth trägt Sohnemann, Natalie Sand und Luisa ’ne Maske. Warum? Maskenpflicht ist doch gefallen. „Ja, ist mir aber lieber so“, sagt sie und lächelt. Schade eigentlich. Sie lacht!

Im Außenpflanzbereich des Stadtgartens sind sie fündig geworden. Ruth Graumann (32/l.) mit ihrem Sohn Friedrich (14 Monate), Natalie Wolf (23) und Luisa Büssow (24/r.) haben Spielsand für Friedrichs Sandkiste gesucht. Quelle: Martin Börner

Im Innenbereich bei den Farben berät Tobias einen zehnjährigen Jungen aus Nienhagen. Der will die Kabel hinter seinem Schreibtisch verdecken, hat sich 3D-Styropor-Paneele online bestellt und will die mit Silicon selbst ankleben. Tobias ist begeistert von dem taffen Bengel und hat sichtlich Spaß bei der Beratung: „Nee, nimm mal Acryl. Das ist besser. Und die Kabel kannst nicht dahinter legen. Das reißt ab.“ Fragender Blick.

„Kein Problem“, sagt Tobias und drückt dem Kind einen Kabelschacht in die Hand. „Die Paneele klebst du links und rechts davon an. Dafür brauchst ’ne Spritzpistole – die erklärt Papa dir zu Hause – und ein Cuttermesser. Damit arbeitest du aber nicht ohne Papa.“ Der Junge trocken: „Ja, aber wenn Papa dabei ist, wird’s gefährlicher. Der schneidet sich ständig.“ Jetzt muss auch der Berater lachen.

„Die Älteren warten auf die Eisheiligen!“

Paul Meiritz (23) und Anna-Lena Ohde (20) aus Rostock laufen vorbei. „Wir schauen uns nur um, weil wir demnächst umziehen. Nach Kühlungsborn.“ Silvio (49) und Janette Bernier (40) aus Rostock haben Blumen und eine Lampe im Wagen. Was für welche? „Das weiß ich doch nicht“, sagt Silvio. „Bunte – für den Balkon.“

Zur Galerie Im Bauhaus am Schutower Kreuz in Rostock war am Samstag richtig Trubel. Zum Auftakt der Gartensaison kamen bis zu 3600 Kunden, brachten gute Laune mit und nahmen jede Menge Blumen mit nach Hause.

Seit 2014 ist Bauhaus am Standort Schutower Kreuz. Vorher war dort Hagebaumarkt seit 2001. Neun Baumärkte gibt es in der Hansestadt, Bauhaus nur einmal am Schutower Kreuz. Und wer seine Klischees mal durchrütteln will, kommt vorbei. Hier wuseln an allen Ecken Berater rum. Und das sind nicht nur ältere Männer mit Voll- oder Dreitagebart. Christin Krause (36) ist gelernte Friseurin. Piercings, blonde Rastahaare, an den Seiten raspelkurz rasiert, ’ne echte Type mit tollem Lächeln. Sie ist als Quereinsteigerin im Bauhaus gelandet, hat selbst mit Freunden einen Kleingarten in Tribsees und einfach einen grünen Daumen.

Bald wird es eng mit Besenstielen

Bevor sie als Beraterin im Stadtgarten des Außenpflanzbereichs angefangen hat, war sie auf Montage für den Baumarkt. „Klassische Männerdomäne“ sagt sie. Aber sie ist keine, die sich wegduckt. Jetzt berät sie Jung und Alt, Reich und Arm, Hippie und Spießer, Kleingärtner und Balkonpflanzer, Professor und Maurer, Nett und Muffelig. „Zu uns kommen alle. Zur Zeit sind Geranien der absolute Kassenschlager“, sagt sie. Da bleibt Deutschland zumindest einem Klischee treu.

Fischer lacht: „Als ich angefangen habe im Baumarkt damals, musste ich noch meinen Ohrring rausnehmen. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.“ Er ist froh, im Herbst „schwer auf Vorrat gekauft“ zu haben. Da waren die Lager zum Bersten voll. Das zahlt sich jetzt aus. Vor allem bei Holz. Erst Corona. Dann der Krieg. Bald wird es eng mit Besenstielen, Chips für Mähroboter und im Elektro- und Sanitärbereich, weil Messing und Kupfer knapp werden.

Südfrüchte liegen in Rostock im Trend

Aber jetzt genießt er den Run auf die Gärten: „Was ich ja schön finde, ist der Trend zum Mediterranen. Die Menschen bauen gern Südfrüchte wie Kiwis oder Pfirsiche an. Das gibt neue Farbtupfer in den Gärten. Mir gefällt das.“

Und noch eines weiß er. Am 16. Mai enden die Eisheiligen. „Das merk’ ich mir, weil meine Frau da Geburtstag hat und wir oft an dem Tag morgens noch Raureif hatten. Die älteren Gärtner, die warten noch.“ Auch Kristin nickt: „Ja, da kommt noch mal was in den Nächten.“

Von Michael Meyer