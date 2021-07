Baumriesen in MV: In dieser uralten Linde kann sogar geheiratet werden

Rostock

Heiraten in einem Baum. Unmöglich? In MV ist das durchaus machbar. Nun, es handelt sich nicht um irgendeinen Baum, sondern um eine wahre Majestät. „Das geschätzte Alter beträgt mehr als 800 Jahre“, erklärt Dr. Christin Hannemann (54), Geschäftsführerin des Vereins Gartenroute MV. Die älteste Sommerlinde im Nordosten steht auf dem sehr gepflegt wirkenden Gelände der Dorfkirche in Polchow bei Laage (Landkreis Rostock). Sie gehört zu den vielen Baumriesen im Nordosten, die mehr sind als nur faszinierende Zeitzeugen am Wegesrand.

Laubbaum durch Blitzeinschläge mehrfach gespalten

„Die Polchower Sommerlinde ist mein Lieblingsbaum. Ich verbinde ihn mit dem Gefühl von Heimat“, erklärt Marcel Sustorff (38). Kein Wunder. Vor acht Jahren ehelichte der gebürtige Röbeler (Mecklenburgische Seenplatte) hier seine Katja (35), die aus Polchow stammt.

Die Kinder des Paares – Anastasia (2) und Liam (4) – wurden im wenige Meter entfernten Gotteshaus getauft. Und natürlich bildete der vital wirkende Baumriese, der eine gigantische Krone besitzt, danach den Rahmen für die Familienfotos.

Bildergalerie: Hier finden Sie außergewöhnliche Bäume

Zur Galerie Der Nordosten besitzt eine Vielzahl von Baumriesen, exotischen Gehölzen und alten wertvollen Obstbäumen. Die Vielfalt ist erstaunlich – hier einige imposante Beispiele.

Es ist außergewöhnlich, praktisch im Inneren dieses aufgrund mehrerer Blitzeinschläge mehrfach gespaltenen Laubbaums zu stehen. Das bestätigt auch Antje Jäkel (81). Die Güstrowerin gehört zu den vielen Besuchern, die regelmäßig diesem Naturdenkmal einen Besuch abstatten.

Juwel unter den Obstbäumen

Nur etwa 25 Kilometer entfernt findet man einen auf den ersten Blick viel unscheinbareren Methusalem: einen Holzapfel. Er steht an der schmalen Straße zwischen Stubbendorf und Ehmkendorf (Landkreis). Ohne Krone, der kahle, 4,45 Meter im Umfang messende Stamm gebrochen und gebeugt. Doch Schößlinge rundum künden von Leben. „Dieser Wildapfelbaum ist praktisch ein Gesamtkunstwerk und etwa 220 Jahre alt“, erklärt Dr. Lutz Grope (77). Der Diplom-Gärtner und Pomologe aus Berlin hat es seit 1987 regelmäßig besucht. Er hält die auf einer verwitterten kleinen Tafel angegebenen 450 bis 500 Jahre für „sicher zu hoch geschätzt“.

Gleichwohl handele es sich um ein Juwel unter den hiesigen Obstbäumen. Nicht zuletzt hat dieser Wildapfel beispielsweise den legendären Frostwinter 1928/29 überlebt. „Damals fielen im mecklenburgischen Raum 13 Prozent der Apfel-, elf Prozent der Birnen- und 42 Prozent der Kirschbäume den Temperaturen von bis zu minus 31 Grad Celsius zum Opfer“, betont der Experte.

Dr. Lutz Grope (77) - hier bei der Baumpflege - ist Diplom-Gärtner und Fachmann auf dem Gebiet der Obstbaukunde. Er leitete viele Jahre lang die OZ-Gartenschule. Quelle: privat

„In MV gibt es sehr alte fruchttragende Gehölze zu entdecken“, verdeutlicht Dr. Grope. Dazu gehörten unter anderem der etwa 220 Jahre alte Birnenbaum in Carpin (Mecklenburgische Seenplatte), einer der ältesten Ginkgos in Deutschland, der im Park in Putbus auf Rügen steht, eine mindestens 200 Jahre alte Maulbeerallee in Jatznick (Vorpommern-Greifswald) und gewaltige Esskastanien im Schlosspark Burg Schlitz (Landkreis Rostock).

Invasive Arten passten sich Klimawandel an

Eines der Gehölze besitzt einen Stammumfang von 4,95 Metern und ist mehr als 200 Jahre alt. Auf dem etwa 100 Hektar großen Areal reiht sich Baum-Ungetüm an Baum-Ungetüm – darunter Eichen, Kiefern und Ginkgobäume. Sehenswert.

Auf die Vielfalt sogenannter invasiver Arten, die sich den Klimaveränderungen hervorragend angepasst haben, verweist Dr. Christin Hannemann. Die promovierte Biologin nennt unter anderem Weihrauchzeder, Zürgel- und Taschentuchbaum, Goldkiefer, Robinie, Götterbaum und Spätblühende Traubenkirsche. Dieses noch heute in historischen Parks bewahrte, herausragende Sortiment an Gehölzen sei ein Kulturschatz, so die Fachfrau.

Preise für die besten Storys „Alt wie ein Baummöchte ich werden“ – das sangen schon die Musiker der legendären Ost-Band „Die Puhdys“. Im Nordosten ist eine Vielzahl uralter Baumriesen zu finden. Welche kleine Geschichte oder Anekdote verbinden Sie, liebe Leser, mit imposanten Gehölzen? Welche Naturdenkmale sind Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Die OSTSEE-ZEITUNG und der Rostocker Gartenfachmarkt Grönfingers suchen außergewöhnliche Einzelbäume und Ihre Story. Unter aller Einsendungen werden Grönfinger-Gutscheine verlost. Auf die Gewinner warten:1. Preis: 100 Euro2. Preis: 50 Euro3. Preis: 30 Euro Die Bilder (maximal drei) und den Text (bitte nicht länger als 30 Druckzeilen) bitte an folgende Adresse senden: OSTSEE-ZEITUNG, Leserbriefredaktion, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock oder an: leserbriefe@ostsee-zeitung.de bzw. ozelot@ostsee-zeitung.de. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Diesen mitbegründet hat der einstige General-Gartendirektor der königlich-preußischen Gärten, Peter Joseph Lenné (1789-1866). Er war einer der berühmtesten Parkgestalter seiner Zeit. „Er konzipierte mehr als 20 Guts- und Schlossparkanlagen auf dem heutigen das Land MV umfassenden Gebiet. Und Lenné verwendete für die Umsetzung der Planungen Pflanzen aus seiner Baumschule“, erklärt Dr. Hannemann.

Die Altbäume bieten verschiedensten Tierarten ideale Bedingungen, zum Beispiel Spechten, Meisen, Fliegenschnäppern, Staren, Fledermäusen sowie unzähligen Arten von Insekten.

Land reich an natürlichen Kleinoden

Dass selbst im Absterben befindliche Superbäume eine besondere Faszination beim Betrachter auslösen, zeigt das Beispiel der „Schäferbuche“ bei Dobbin-Linstow (Landkreis Rostock). Allein die Abmaße dieses Naturdenkmals sind gewaltig: mehr als acht Meter Stammumfang und eine Höhe von 23 Metern. Welche Unzahl von Geschichten könnte diese mehr als 250 Jahre alte Rotbuche erzählen? Wie vielen Wanderern bot sie Schutz vor Regen und Sturm?

„Unser Land ist reich an derartigen Kleinoden. Sie sollten mehr Wertschätzung genießen“, meint Eckhard Heinmann (55), Geschäftsführer des Gartenfachmarktes Grönfingers.

So stößt beispielsweise der Durchreisende in Mönchhagen (Landkreis Rostock) auf eine imposante Eibe. Auf dem Privatgrundstück Unterdorf 19, direkt an der Dorfstraße, steht der Einzelbaum. Er weist einen Stammumfang von etwa vier Metern auf. Die genaue Bestimmung des Alters indes sei nicht einfach, da sich dies bei noch lebenden Eiben schwierig gestalte, verdeutlicht Ortschronistin Wiebke Salzmann. Fachleute schätzten das Alter des etwa acht Meter hohen Baumes auf 550 bis 600 Jahre.

Welche besonderen Bäume in MV haben es Ihnen, liebe Leser, angetan? Gibt es kleine Anekdoten, die sie mit den alten Riesen verbinden? Wir freuen uns auf Ihre Beobachtungen und Geschichten!

Von Volker Penne