Baumwipfelpfad auf Usedom wird feierlich eingeweiht

Heringsdorf

Am Freitag wird der neue Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom feierlich eingeweiht (17.30 Uhr). Auch der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), will daran teilnehmen. Der Pfad ist bereits seit Anfang Juni für Besucher geöffnet. Er ist fast 1,5 Kilometer lang und führt in bis zu 23 Metern Höhe durch die Baumkronen des Heringsdorfer Waldes zu einem 33 Meter hohen Aussichtsturm.

Dieser bietet einen Ausblick über die Insel Usedom, auf die Ostsee und das Salzhaff. Auf der obersten Turmplattform gibt es zudem ein 50 Quadratmeter großes begehbares Netz, das über den Waldboden gespannt ist.

Der 33 Meter hohe aus Holz gebaute Aussichtsturm steht am 1.350 Meter langen Baumwipfelpfad Usedom . In etwa 23 Metern Höhe führt der Pfad auf Höhe der Baumkronen durch den Wald mit Buchen und Kiefern. Quelle: Jens Büttner/dpa

Ein Jahr Bauzeit, acht Millionen Euro investiert

Der Pfad sei ab Frühjahr 2020 etwa ein Jahr lang gebaut worden, sagte Susanne Maletzki vom Baumwipfelpfad. Coronabedingt sei die Eröffnung 2021 in den Juni verschoben worden. Nach ihren Angaben wurden mehr als acht Millionen Euro investiert. Die Europäische Union habe das Projekt mit 1,9 Millionen Euro gefördert. Zu dem Betreiber, der Erlebnis Akademie, gehört unter anderem auch der Baumwipfelpfad in Prora auf Rügen.

Von dpa