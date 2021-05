Rostock-Kassebohm

Bei Marco Döbel steht seit Montag das Telefon nicht mehr still: Das Ortsbeiratsmitglied bekommt die geballte Wut der Kassebohmer zu spüren. Denn am Montagmorgen mussten hunderte Anwohner feststellen, dass sie in ihrem Viertel eingeschlossen waren – durch eine neue Baustelle. Kein Weg führte mehr hinaus. Eine konkrete Vorwarnung gab es nicht. Man fühlt sich irgendwie an eine Posse aus Schilda erinnert.

Am Dienstag sind der Vicke-Schorler-Ring und seine Nebenstraßen wie ausgestorben. Auf der Straße sind nur die Bauarbeiter zugange. Die Fahrbahndecke wurde bereits abgefräst und wird jetzt erneuert. Lokalpolitiker Döbel hatte sich an die OZ gewandt und führt das Reporter-Team durch sein Viertel.

Keine Umleitung ausgeschildert

Schon die Anfahrt gestaltet sich schwierig: Am Kreisverkehr auf Höhe des Vicke-Schorler-Rings sind zwei von drei Ausfahrten einfach gesperrt. Es gibt kein Umleitungsschild. Wer nicht hier wohnt und sich nicht auskennt, kann leicht die Orientierung verlieren.

Weil die Autos stehen bleiben müssen, gehen die Menschen eben zu Fuß. Ein Paar, das anonym bleiben möchte, berichtet: „Wir haben nur mitbekommen, dass hier eine Baustelle entsteht, weil die Bauhütte direkt vor unserem Haus errichtet wurde.“ Seit Montag kommen die beiden jetzt nicht mehr aus ihrer Ausfahrt.

Schleichweg aus dem Labyrinth

„Man hätte ja vielleicht auch erst mal die halbe Straße machen können“, meint die Frau. Dennoch ist das Paar milde gestimmt: „Als Rentner sind wir ja nicht darauf angewiesen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Und es dauert ja auch nur ein paar Tage.“ Ende der Woche soll der Spuk wieder vorbei sein.

Im Caspar-David-Friedrich-Weg taucht auf einmal ein einzelnes Auto auf. Die Fahrerin wirkt orientierungslos. „Sie weiß wohl noch nicht, dass der Weg komplett abgeschnitten ist“, mutmaßt Döbel. Wie sich später herausstellt, gibt es inzwischen doch einen Ausweg aus dem Straßenlabyrinth: Aus einem schmalen Fußgängerweg wurden die Mittelpfosten entfernt, so dass sich ein Pkw geradeso durchzwängen kann. Spuren an einer Hecke am Wegesrand zeigen, dass es dabei recht eng zugeht.

Tiefbauamt entschuldigt sich

Dieser Notausgang wurde offenbar eigens für einen speziellen Notfall geschaffen, glaubt Döbel: „Eine Anwohnerin hat einen schwerbehinderten Mann, der regelmäßig zur Ergotherapie muss. Als die Straße plötzlich gesperrt war, hat sie im Büro des Oberbürgermeisters angerufen.“ Daraufhin sei relativ bald ein Vertreter des Tiefbauamts gekommen und habe sich entschuldigt – und wohl auch dafür gesorgt, dass der Weg geöffnet wird.

Ein junges Paar, das ebenfalls unerkannt bleiben möchte, hat den Schleichweg für sich entdeckt. „Aber wie sollen hier die Post, die Feuerwehr oder der Notarzt durchkommen? Der Weg ist ja auch gar nicht als Umleitung ausgeschildert“, meint der Fahrer.

Löschflugzeuge im Brandfall

Das macht auch Aileen Rosser (19) Sorgen. Sie geht mit ihrer kleinen Nichte zum Spielplatz. Ihre Schwester hat gerade ihr zweites Kind bekommen. „Das wird schwierig, wenn sie noch einmal in die Klinik muss oder wenn die Hebamme kommen will.“

Auf einer Wiese sind deutlich Reifenspuren zu sehen. Doch selbst dieser Ausflug durch die Botanik bringt die verzweifelten Fahrer nicht an ihr Ziel, weiß Döbel. „Die Wiese endet an der Kleingartenanlage.“ Und es wird noch skurriler: „Eine Anwohnerin hat angeblich sogar die Polizei gerufen“, so Döbel. „Als der Beamte die Sperrungen gesehen hat, soll er den Bauleiter gefragt haben, ob jetzt Löschflugzeuge gerufen werden müssen, wenn es brennt.“

Anwohner ordentlich informieren

Ein anderer Anwohner hat noch eine ganz andere Sorge: Der Vicke-Schorler-Ring werde gerne als Rennstrecke missbraucht, sagt Joachim Eggebrecht (68). „Mit dem neuen Belag werden die Autofahrer noch schneller fahren. Das ist für die Anwohner eine erhebliche Belastung. Und es sind ja hier auch viele Kinder unterwegs.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Marco Döbel hat die Stadtverwaltung an dieser Stelle versagt: „Der Ortsbeirat hat schon vorher gesagt, dass eine komplette Sperrung ohne Umleitungsmöglichkeit schwierig ist. Wenn man es macht, muss man wenigstens die Anwohner ordentlich informieren, etwa durch Flyer im Briefkasten.“ Stattdessen verweist nur ein kleines Schild auf eine Homepage, die nicht mal zu einer Behörde gehört.

Ortsbeirat als Sündenbock

Eine Anwohnerin meint, das Bauamt habe ihr wiederum gesagt, dass der Ortsbeirat ihr mit Informationen weiterhelfen könne. „Den Ortsbeirat als Sündenbock für mangelnde Kommunikation zu nutzen, ist unzumutbar und unzulässig“, schimpft Döbel. „Seit wann kümmern sich ehrenamtliche Kommunalpolitiker um die Informationspflichten der Hansestadt?“

Von Axel Büssem