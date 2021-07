Sassnitz

Auf den Straßen im Norden Rügens wird es ab Montag noch enger: Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) stellt den Bahnverkehr auf der Regionallinie 9 zwischen Lietzow und Sassnitz ein – mitten in der Hochsaison.

Stattdessen werden Busse auf der stark befahrenen Bundesstraße 96 eingesetzt. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Sie erneuert das Gleisnetz im Bereich des Bahnhofs Sassnitz komplett und wird den Bahnübergang an der Sassnitzer Merkelstraße völlig umgestalten. Aus diesem Grund werden nicht nur Bahnfahrer betroffen sein: Der Übergang an der Merkelstraße bleibt bis Mitte September geschlossen. Lediglich Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle passieren.

Der gesamte motorisierte Fahrzeugverkehr zwischen dem Zentrum und den Wohngebieten in Richtung Lancken wird dann im weiten Bogen über die ebenfalls stark befahrene Stralsunder Straße und den Bahnübergang Lancken umgeleitet. Auch die Waldmeisterstraße wird an der Baustelle zur Sackgasse und scheidet damit als inoffizielle Umleitung aus.

Mit Schienenersatzverkehr länger unterwegs

Damit wird auch das Bahnfahren auf Rügen beschwerlicher und zeitaufwendiger. Die Busse des Schienenersatzverkehrs halten oft weit von den Bahnhöfen entfernt, in denen die Anschlusszüge warten. In Lietzow etwa müssen die Fahrgäste mitsamt ihrem Gepäck vom Parkplatz vor den Bahnhäusern an der B 96 bis zum Bahnhof in der Dorfmitte laufen.

In Sagard halten die Busse an der Oil-Tankstelle im Gewerbegebiet in Sassnitz-Lancken am Neuen Friedhof. Weil die Busse länger unterwegs sind als die Züge und mehr Zeit zum Umsteigen benötigt wird, kommt der Schienenersatzverkehr in Sassnitz später an als bislang die Regionalbahn, zudem fahren die Busse mehr als 20 Minuten früher ab.

Und zwar nicht nur ein paar Wochen lang. Die Reisenden auf Jasmund müssen sich über mehrere Monate auf diese Behinderungen einstellen. Wenn sich am 30. Oktober die Schranken des Bahnübergangs an der Merkelstraße zum ersten Mal wieder heben und die Autos passieren können, bleiben sie am Bahnübergang an der Dorfstraße in Lancken geschlossen. Vom 1. November bis zum 3. Dezember wird dort an den Gleisanlagen und der Signaltechnik gearbeitet. Auch dann wird die ODEG Schienenersatzverkehr fahren.

Bauarbeiten bis Anfang Dezember

Die Arbeiten sind sehr umfangreich, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf die Frage, warum nach der monatelangen Tourismuszwangspause auf einer Urlaubsinsel wie Rügen ausgerechnet in der Hochsaison ein Teil der Personenbahnverkehrs lahmgelegt wird. Die Problematik sei der Bahn sehr wohl bewusst. „Jedoch ist es insbesondere durch die erforderlichen Gleis- und Straßenbauarbeiten nicht möglich, das Bauvorhaben weiter in den Winter zu verschieben, da beim Gleisbau eine Mindesttemperatur erforderlich ist, um Schienenbrüche zu verhindern.“ Weil die Arbeiten sich auch so schon bis in den Dezember zögen, habe man mit dem Start nicht noch länger warten können.

Der Zeitpunkt des Baubeginns hat sowohl die Tourismuswirtschaft auf der Halbinsel als auch die Stadtverwaltung überrascht. „Wir waren im Vorfeld nicht in die Planungen einbezogen worden und haben ebenso wie alle anderen Sassnitzer Haushalte vom Umfang und Zeitpunkt der Sperrungen erfahren“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Die Bahn sei ein wichtiger Teil des Verkehrssystems auf Rügen und solle eine gewisse Entlastung der Straßen bewirken, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes Rügen, Knut Schäfer. „Wenn eine solche Alternative ausfällt, ist das immer problematisch, ganz besonders natürlich im Sommer.“ Schäfer befürchtet, dass die ohnehin schon vollen Straßen zusätzlich belastet werden, weil Bahnfahrer auf das Auto oder den Bus ausweichen müssen.

Für Unverständnis hat mancherorts auch die Entscheidung der ODEG gesorgt, den Schienenersatzverkehr schon jetzt bis nach Lietzow auszudehnen, obwohl von den Bauarbeiten bis Ende Oktober nur der Bereich des Bahnhofs Sassnitz bis einschließlich des Bahnübergangs an der Merkelstraße betroffen sind. Die Züge könnten also bis zum Bahnhof Lancken durchfahren und die Passagiere müssten erst dort in Busse steigen, die sie einmal durch die Stadt bis zum Bahnhof fahren. Durch eine solche Regelung dürften weniger Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr angewiesen sein. Die meiste Zeit über wäre das auch so, sagt ODEG-Geschäftsführer Lars Gehrke. Aber es gebe in dem halben Jahr immer wieder Zeiträume, in denen wegen Arbeiten an den Signalanlagen auf der gesamten Strecke keine Züge verkehren könnten. Für den Fahrgast hätte das ein ständiges Hin und Her bedeutet, weshalb sich das Unternehmen entschieden habe, die ganze Zeit über im Schienenersatzverkehr zu fahren.

Das plant die Bahn an den Übergängen in Sassnitz Die Deutsche Bahn investiert auf der Strecke zwischen Lietzow und Sassnitz weiter in moderne Technik und gestaltet die Bahnübergänge völlig neu. Der Übergang an der Merkelstraße wird künftig nicht mehr so breit sein wie jetzt. Dort werden zwei Gleise weggenommen. Die neue Schrankenanlage rückt damit dichter an das Hauptgleis, auf dem die Regionalbahn der Linie 9 Richtung Lietzow/Rostock fährt. Dadurch ist auch die Schranke an der Straße Am Bahndamm überflüssig. Vor dem Abzweig an der Merkelstraße zur Lenzer Straße wird eine Lichtsignalanlage errichtet. Die Fahrbahn zwischen den Schienen wird mit sogenannten Gleisauskleideplatten neu gestaltet, damit Autos den Bereich komfortabler passieren können. Die Straße vor und hinter dem Übergang wird auf einer Länge von 50 Metern erneuert. Außerdem gibt es eine neue Beleuchtung des Bereichs. Im Boden liegende Wasserleitungen werden in dem Zusammenhang ausgetauscht und Leerrohre für Breitbandkabel verlegt. Der Übergang an der Dorfstraße in Lancken bekommt ebenfalls eine neue Schrankenanlage, die dann künftig vom elektronischen Stellwerk in Lietzow aus gesteuert wird. Die Fahrbahn im Bereich des Bahnübergangs wird verbreitert. Weit vor den Schranken wird an der Buddenhagener Straße eine Lichtzeichenanlage installiert, die den Autoverkehr stoppt, wenn ein Zug den dahinter liegenden geschlossenen Übergang passiert.

