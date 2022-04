Rostock/Greifswald

Der Traum von den eigenen vier Wänden – er wird nach vielen Jahren des Bau-Booms jetzt für immer mehr Familien in MV unerfüllbar. Der Grund: Nachdem bereits seit Jahren die Immobilienpreise im Nordosten immer neue Rekordhöhen erreichen und die Baukosten explodierten, steigen nun auch die Zinsen sprunghaft an. Vorbei die Zeiten, in denen es Baugeld für ein Prozent und weniger gab. Bei der größten Bank im Land, der Rostocker Ostseesparkasse, steht bereits wieder eine Zwei vor dem Komma.

Obwohl die Europäische Zentralbank am Donnerstag eine Erhöhung der Leitzinsen erneut vertagt hat, wird das Bauen immer teurer. „Seit Jahresbeginn haben sich die Zinsen bereits verdoppelt. Für manchen Häuslebauer bedeutet das 30 Prozent mehr Rate pro Monat“, sagt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied bei der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa). Auch für Menschen, die schon ein Haus besitzen, könnten die Zinsen nun zum Problem werden.

Grundstücke und Baustoffe bleiben extrem teuer

Die größte Bank des Landes spüre, dass eine „gewisse Zurückhaltung“ am Immobilienmarkt Einzug halte. „Es wird nicht mehr jedes Objekt und jedes Grundstück blind gekauft. Die Menschen schauen genauer hin, was sie sich leisten können“, so der Sparkassen-Vorstand.

Nach wie vor seien die Grundstückspreise in der Region Rostock aber „wahnsinnig hoch“. Im Baugebiet Kiefernweg in Rostock soll Bauland um die 370 Euro je Quadratmeter kosten. Auch in Bad Doberan sind Bauflächen nicht mehr unter 250 Euro zu haben. Vor acht Jahren kostete der Quadratmeter dort noch 90 Euro.

Billiger dürften Flächen und Gebäude vorerst nicht werden, sagt die Sparkasse Vorpommern. „Wir gehen davon aus, dass die Immobilienpreise vorerst nicht sinken werden. Allein im letzten Quartal 2021 stiegen die Preise für Wohnimmobilien um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, so Gerald Bahr, Sprecher der Sparkasse mit Hauptsitz in Greifswald. Besonders teuer: „wassernahe Lagen“ sowie Stralsund und Greifswald. Viele Immobilien würden von gut betuchten Menschen gekauft – nicht zum Wohnen, sondern um ihr Vermögen vor der hohen Inflation zu schützen.

Für Häuslebauer wird es enger

Für Häuslebauer aber wird es immer schwieriger – nicht nur wegen der steigenden Zinsen: Putins Krieg gegen die Ukraine habe die Lage an den Rohstoffmärkten weiter verschärft, das treibe die Bau-Preise weiter hoch. „Es wird für viele immer enger, sich Eigentum leisten zu können“, so Ospa-Chef Pannwitt. Das sieht auch die Sparkasse Vorpommern so: „Der Kreis der Menschen, der sich ein Eigenheim finanzieren kann, ist kleiner geworden“, so Gerald Bahr.

Auch die Commerzbank in MV musste die Zinsen zuletzt anheben. Christoph Grunow, Mitglied der Geschäftsleitung Ost bei der Privatbank, geht davon aus, dass der „Aufwärtstrend“ bei den Darlehenskosten noch nicht vorbei ist: „Ich denke, wir könnten demnächst auch eine Drei vor dem Komma sehen“, sagt er. Das habe Folgen – auch für Menschen, die bereits eine Immobilie besitzen. In den vergangenen Jahren konnten sich viele Menschen ein Haus oft nur wegen der niedrigen Zinsen leisten. „Für Haushalte, die bereits ihre Darlehen sehr knapp kalkuliert haben, könnte das zu einem Problem werden, wenn sie künftig einige hundert Euro mehr pro Monat bezahlen müssen“, so Grunow.

Angesichts der Zinserhöhungen komme es bei Finanzierung nicht mehr „nur“ auf Einkommen und Eigenkapital an, heißt es von der VR-Bank Mecklenburg: „Zu beachten sind zum Beispiel auch die Preisentwicklungen bei den Nebenkosten einer Immobilie, zum Beispiel für Energie“, sagt Susanne Peters-Meyer, Sprecherin der Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Schwerin, die noch in diesem Jahr mit der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank fusionieren will.

Viele Immobilien überteuert

Die Commerzbank verweist zudem auf die Einschätzung der Deutschen Bundesbank, dass bis zu 40 Prozent der Immobilien „überbewertet“ sind – also weniger Wert sind als aktuell als Preis dafür aufgerufen wird. „Vor allem im Norden und Westen des Landes sehen wir (das Problem), dass die Schere auseinandergeht“, so Grunow. „Wir beobachten auch, dass bezahlte Preise und tatsächlich eingeschätzter Wert oft nennenswert auseinanderliegen“, sagt auch VR-Bank-Sprecherin Peters-Meyer. Aber: „Angebot und Nachfrage bestimmen letztlich immer den Preis. Aktuell beobachten wir eine starke Nachfrage – gerade bei ostseenahen Immobilien.“

Das raten die Banken

Die Rostocker Ospa meldet bereits eine stark gestiegene Nachfrage an sogenannten „Forward Darlehen“ – Kredite, die erst in einigen aus- und abbezahlt werden müssen. „Die Kunden wollen sich die noch immer vergleichsweise niedrigen Zinsen sichern“, sagt Vorstandsmitglied Pannwitt. Auch die Commerzbank rät Kunden, sich zeitnah noch die niedrigen Zinsen zu sichern – und sich auch für die Zukunft abzusichern: „Der klassische Bausparvertrag wird wieder attraktiv, weil sich Kunden auch auf Jahrzehnte im Voraus günstige Zinsen sichern können.“

Von Andreas Meyer