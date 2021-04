Rostock

Die Bilder von künstlich beatmeten Patienten auf Intensivstationen haben sich als Symbol des Leidens in der Corona-Pandemie eingeprägt. Angeschlossen an Sauerstoff, entweder mit einer Atemmaske über Mund und Nase oder mit einem Schlauch im Hals, ringen die Erkrankten oft wochenlang mit dem Tod. Viele überleben die Tortur nicht. Eine Rostocker Erfindung könnte jetzt die Beatmung der Patienten deutlich verbessern und ihnen so das Leben erleichtern – oder sogar retten.

Das Problem: Bei Corona - wie auch bei anderen Lungenkrankheiten – fällt das Atmen schwer. Die Patienten atmen von sich aus stärker und tiefer ein, um die eingeschränkte Lungenfunktion wettzumachen. Diese Form der Eigenatmung belastet jedoch das Lungengewebe. „Das ist wie bei einem Gummi, das wiederholt zu stark gedehnt wird und dadurch an Spannkraft verliert“, erklärt Dr. Stephan Böhm, Koordinator der Forschung an der Uniklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie.

Patienten sind reihenweise gestorben

Daher ist es wichtig zu wissen, wann es besser ist, die Patienten künstlich zu beatmen. „Zu Beginn der Pandemie wurden die Kranken gemäß der Lehrbuchmeinung möglichst früh beatmet, weil der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut so niedrig war“, erinnert sich der Experte. Die Patienten seien daraufhin jedoch reihenweise gestorben. „Wenn man zu früh beatmet, kann man fürchterlichen Schaden anrichten“, so Böhm.

Also änderte man die Therapie und beatmete die Patienten in der Folge möglichst lange nur über eine Atemmaske und erst spät über den Schlauch im Hals. Das kostete sie wiederum viel Kraft. Den Ärzten fällt es bis heute schwer, genau zu bestimmen, wann der richtige Zeitpunkt für welche Form der Beatmung ist.

Der Lunge beim Atmen zuschauen

Die Rostocker Forscher haben daher zehn Patienten in einem frühen Corona-Stadium untersucht und ihre Lungenfunktion überwacht. Dabei wird auch ein spezielles bildgebendes Verfahren eingesetzt, das die Atmung in Form von 50 Schnittbildern pro Sekunde in Echtzeit sichtbar macht, die Elektrische Impedanz-Tomographie (EIT).

Kommentar zur Rostocker Corona-Forschung: Virus kann nur mit Wissenschaft besiegt werden

Dafür wird der Patient mit 32 Elektroden verkabelt, die die Leitfähigkeit des Körpers messen. „Wir können so der Lunge beim Atmen zuschauen“, erklärt Böhm. Vereinfacht gesagt: Wenn dabei auf dem Monitor rote Bereiche in der Lunge erscheinen, ist etwas nicht in Ordnung. Je mehr Rot zu sehen ist, desto stärker ist die Lunge überlastet.

Bilder machen plötzlich Sinn

Nun wurden die Bilder der Corona-Patienten bis auf Ebene der einzelnen Bild-Pixel mit denen von gesunden Probanden verglichen. Die Physikerin Lisa Krukewitt entwickelte aus den Ergebnissen einen Algorithmus, der nun als Software auf Beatmungs- oder Sauerstoffgeräte aufgespielt werden kann. „Plötzlich machen die ganzen Bilder, die wir gemacht haben, Sinn“, freut sich Böhm.

Er hofft nun, dass die Software sich in der Fachwelt durchsetzt. Eine Schweizer Firma habe das Patent daran bereits gekauft. „Normalerweise haben Corona-Patienten, die beamtet werden müssen, schlechte Überlebenschancen. Aber durch die Beatmung mit einem gut eingestellten Gerät könnte die Lunge spürbar entlastet werden“, sagt Böhm.

Hilfe auch bei Unfällen oder Lungenentzündung

Mit Hilfe des Algorithmus’ ließe sich künftig besser bestimmen, wie lange es sinnvoll ist, den Patienten selbstständig atmen zu lassen, und wann es nötig wird, ihn zu beatmen – noch bevor die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt. Das könnte langfristig nicht nur Corona-Kranken zugutekommen, meint Böhm: „Das Verfahren könnte bei allen Erkrankungen, bei denen beatmet werden muss, eingesetzt werden – etwa bei schweren Lungenentzündungen oder nach Unfällen.“

Von Axel Büssem