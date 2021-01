Seit November letzten Jahres entstehen auf dem Resortgelände in Markgrafenheide sechs neue Dünenvillen für Feriengäste. Die Pläne dafür gibt es schon länger, nun wurde das Projekt, dass 1,9 Millionen Euro kostet in Angriff genommen. Der Bedarf an großen Unterkünften wächst.