Rostock

Der Alptraum eines jeden, der in die Notaufnahme muss – für einen 61-Jährigen aus Neubrandenburg ist er wahr geworden. Die Ärzte haben eine Hirnblutung nicht erkannt und den Mann wieder weggeschickt. In den nächsten Wochen wurde sein Zustand immer schlechter. Er erlitt einen Schlaganfall. Zurück in der Klinik die nächste Katastrophe: Die Ärzte vergessen eine OP-Klemme in seinem Kopf, müssen ihn ein zweites Mal operieren.

Der Fall hat sich 2018 zugetragen. Der Mann ist heute auf Pflege angewiesen. Er ist einer von vielen, die unter den Folgen eines Behandlungsfehlers leiden. Das belegen aktuelle Zahlen des Medizinischen Dienstes (MD).

221 Gutachten haben die Prüfer im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erstellt. Bei 63 davon – also mehr als jedem dritten Fall – sahen sie den vermuteten Behandlungsfehler als erwiesen an und stuften ihn als Ursache für einen vom Patienten erlittenen Schaden ein. Bundesweit wurde bei 14 042 fachärztlichen Gutachten in jedem vierten Fall ein Ärztepfusch bestätigt und ein Schaden festgestellt.

Gutachter fordern Offenheit

„Die Dunkelziffer ist hoch. Unsere Zahlen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt eines Problems“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes. „Wir brauchen endlich systematische Anstrengungen zur Reduzierung vermeidbarer unerwünschter Ereignisse, die schwere Schädigungen verursachen können.“ Dazu gehören zum Beispiel Patienten- und Seitenverwechslungen, Medikationsfehler oder vergessener OP-Tupfer.

Überlastetes Personal, unterbesetzte Stationen – Ursachen für Behandlungsfehler gibt es viele. Ärzte und Krankenhäuser schweigen oft, auch aus Angst, Ansehen einzubüßen. Die Medizinischen Dienste fordern, dass schwere Behandlungsfehler konsequent offengelegt, systematisch erfasst und ausgewertet werden. Bislang fehle ein verbindliches Meldesystem. „Wenn man sieht, dass selbst einfach zu vermeidende Fehler immer wieder vorkommen, weiß man, dass bei dem Thema noch viel zu tun bleibt“, sagt Torsten Schnoor, Leiter des Referats Medizinrecht beim Medizinischen Dienst MV.

Tausende Klinikpatienten sterben

Zwei Drittel der nun erwiesenen Fälle traten in Krankenhäusern auf. Meist waren die entstandenen Schäden vorübergehend oder bedeuteten einen längeren Klinikaufenthalt. Jeder dritte betroffene Patient aber muss dauerhaft mit den Folgen leben, für 82 Menschen bundesweit war der Fehler laut MD-Analyse tödlich. Verschiedene Statistiken gehen sogar davon aus, das jedes Jahr tausende Klinikpatienten infolge vermeidbarer Fehler sterben.

Besonders schwere Fälle kommen Kliniken und Patienten teuer zu stehen. Ein Beispiel: Eine 72-jährige Frau aus der Region Neubrandenburg war 2014 verletzt zu Hause gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort hatte ein Mediziner die Beatmung gelegt, allerdings nicht fachgerecht. Die Rentnerin bekam zu wenig Sauerstoff, musste wiederbelebt werden. Nach dem Krankenhausaufenthalt konnte sie nicht mehr sprechen, kam in ein Pflegeheim und ist 2018 gestorben. Vor Gericht einigten sich Angehörige und Krankenhaus nun darauf, dass letzteres 80 000 Euro an die Hinterbliebenen zahlt.

Patienten trauen ihren Ärzten nicht

Eventuelle Schadensersatzansprüche begleicht die Rostocker Südstadtklinik über den kommunalen Schadensausgleich (KSA). Der hat im jüngst abgeschlossenen Versicherungsjahr 2016 für zehn anerkannte Ansprüche insgesamt 14 700 Euro an Betroffene überwiesen.

Das hauseigene Qualitätsmanagement soll verhindern, dass Patienten zu Schaden kommen. „Allerdings lässt sich das Auftreten von Fehlhandlungen überall dort, wo Menschen arbeiten, nicht zu 100 Prozent vermeiden“, sagt der ärztliche Direktor Jan P. Roesner. Damit es nicht zum Rechtsstreit kommt, suche das Krankenhauspersonal das Gespräch mit betroffenen Patienten. „In der Regel lassen sich so schon viele Missverständnisse ausräumen oder berechtigte Beschwerden abklären.“

Das gelingt oft nicht. Mehr als 5600 Menschen bundesweit haben sich im vergangenen Jahr an die Unabhängige Patientenberatung (UPD) gewandt. „Sie berichten immer wieder, dass Ärztinnen und Ärzte nicht offen mit ihnen kommunizieren und sie sich mit ihren Sorgen, Ängsten und Zweifeln nicht ernst genommen fühlen“, sagt Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD. „Wir möchten Betroffene ermutigen, bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler unbedingt Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

Von Antje Bernstein