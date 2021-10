Rostock

Patienten, die nach einer Behandlung Zweifel haben, ob der Eingriff nach den Regeln der ärztlichen Kunst wirklich einwandfrei war, sollten zunächst das Gespräch mit dem behandelnden Arzt suchen und sich außerdem eine vollständige Kopie der Patientenakte aushändigen lassen, rät Markus Hüttmann von der für Mecklenburg-Vorpommern zuständigen unabhängigen Patientenberatung. „Hilfreich kann es außerdem sein, ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen.“

Wenn ein Patient Schadenersatzansprüche aufgrund eines Behandlungsfehlers gegenüber einem Arzt oder einem Krankenhaus geltend machen möchte, ist er in der Regel in der Beweispflicht. Gesetzlich Versicherte können sich an ihre Krankenkasse wenden. Diese kann ein Gutachten des Medizinischen Dienstes in Auftrag geben. Für den Patienten ist das kostenfrei.

Gutachten notwendig

„Eine andere Möglichkeit, ein Gutachten erstellen zu lassen, ist der Weg über die bei den Landesärztekammern angesiedelten Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen“, so Hüttmann. Ein Schlichtungs- beziehungsweise Gutachterverfahren wird nur dann durchgeführt, wenn der Patient einen Antrag stellt. Die Durchführung des Verfahrens bedarf zudem der Zustimmung des Arztes beziehungsweise Krankenhauses sowie deren Haftpflichtversicherung.

Sofern eines der genannten Gutachten einen Behandlungsfehler bestätigt, kann der Patient zunächst versuchen, eine außergerichtliche Einigung mit dem Arzt oder der Klinik zu erzielen. Sollte das scheitern, bleibt der Rechtsweg, sprich die Klage vor einem Zivilgericht.

Von Antje Bernstein