Greifswald

Den Eigentümern von Ferienwohnungen und Häusern in MV reicht es: Von den Politikern gibt es für diese Personen keine Beachtung, weder in den bisherigen Corona-Hilfen, noch in den Neustartprogrammen bekommen sie Unterstützung. Durch das Beherbergungsverbot kommen viele Vermieter in finanzielle Schwierigkeiten.

So lautet der Vorwurf von 20 Ferienwohnungseigentümern aus dem Land, die sich zusammen geschlossen und beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Aufhebung des Beherbergungsverbots gestellt haben.

Das teilt am Samstag Oliver Roeber, Vermieter des Kutscherhauses in Sassnitz, mit. Ziel ist es, sowohl das Beherbergungsverbot als auch das Einreisverbot für touristische Gäste gerichtlich zu kippen. Als weitere juristische Schritte plant die Gruppe der Privatvermieter eine Entschädigungsklage gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern.

„Der wirtschaftliche Schaden ist immens“

„Während Reisen nach Mallorca gefördert werden, gehen die Vermieter hierzulande vor die Hunde“, kritisiert er. Der wirtschaftliche Schaden sei immens, der Tourismus sei der wichtigste Wirtschaftssektor im Land und mehr als die Hälfte der angebotenen Unterkünfte werden von Privatpersonen vermietet, gibt er in der Mitteilung zu bedenken.

Die Mieteinnahmen stellen für viele Vermieter die Haupteinnahmequelle dar und das Beherbergungsverbot wirkt wie ein Berufsverbot, heißt es weiter. Es handele sich meist um durchschnittliche, nicht vermögende Bürger, die ihren Lebensunterhalt über Vermietungseinnahmen bestreiten oder sich eine private Altersvorsorge geschaffen haben, die sie über Jahre abzahlen müssen. Daher würden die Vermieter es nicht verstehen, keine Unterstützung zu bekommen.

Reisen in MV ist kein Risiko

Außerdem, so steht in der Mittteilung, könnte das Reisen auch mit geringen Risiken durchgeführt werden. Im Gegensatz zum Hotel- oder Pensionsaufenthalt gibt es keine Gemeinschaftsräume. Gebucht wird elektronisch oder telefonisch, die Schlüssel für die Objekte befinden sich meist vor Ort, die Anreise der Gäste erfolgt häufig mit dem eigenen Auto.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der übliche Ostsee-Tourismus ist von Aufenthalt in freier Natur, Spaziergängen und Radtouren geprägt, sind die Vermieter überzeugt. Es könne daher behauptet werden, dass Touristen im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern weniger Kontakt zu anderen Personen haben, als in ihrem normalen Alltags- und Arbeitsumfeld und damit weniger zum Infektionsgeschehen beitragen. Auch der Kontakt zu Bekannten und Freunden fällt in der Urlaubzeit weg.

„Die Leute brauchen wieder Arbeit“

„Eine reine Öffnung für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern ist hier keine Lösung“ sagt Rechtsanwältin Dr. Katja Kleist, die federführend den Antrag vor Gericht eingebracht hat.

„Meine Mandanten müssen ihre Häuser und Wohnungen wieder vermieten können, um zu überleben. Sie leben von den Feriengästen aus ganz Deutschland, ein Großteil der Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern hängt am Tourismus. Es hat nach den vielen Monaten der fehlenden Einkünfte niemand das Geld und das Interesse, nun im eigenen Bundesland Urlaub zu machen. Die Leute brauchen wieder Arbeit.“

Von SP