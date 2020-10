Beherbergungsverbot in MV aufheben? Das sagen OZ-Leser dazu

Rostock

Am Oberverwaltungsgericht Greifswald liegen derzeit drei Eilanträge gegen die Quarantäneregeln Mecklenburg-Vorpommerns für Urlauber aus Corona-Risikogebieten vor. Sie stammen von Hoteliers beziehungsweise Beherbergungsbetrieben.

In Sachsen und Baden-Württemberg wurde diese Maßnahme bereits gestoppt. Die Regel in MV sieht vor, dass die Touristen für mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen, selbst wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Eilanträge werden allerdings erst nächste Woche bearbeitet, wie das Gericht in Greifswald bestätigte.

Die OZ hat in einer Online-Umfrage gefragt, ob das Beherbergungsverbot auch in unserem Land gestoppt werden sollte.

Mehrheit spricht sich gegen das Verbot aus

Insgesamt haben bisher 361 Personen an der Umfrage teilgenommen. Die Mehrheit ist mit 62,3 Prozent dafür, dass das Verbot aufgehoben wird. Etwas mehr als ein Drittel (35,7 Prozent) hat sich dafür ausgesprochen, dass die Regel erhalten bleibt. Nur knappe zwei Prozent aller Teilnehmer hat keine klare Meinung dazu.

Was halten Sie von dem Antrag, das Beherbergungsverbot aufzuheben? Stimmen Sie hier weiterhin ab.

