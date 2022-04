Rostock

Der Rostocker Seehafen würde bei einem Embargo gegen russisches Erdöl eine zentrale Aufgabe bei der Versorgung Ostdeutschlands übernehmen. Gleichzeitig wäre der Nordosten wahrscheinlich besonders stark von den Auswirkungen eines Lieferstopps betroffen. Derzeit verkaufen die Tankstellen in MV, Berlin und Brandenburg zu großen Teilen Benzin und Diesel von der Raffinerie Schwedt in der Uckermark. Das riesige Werk gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft und verarbeitet ausschließlich Erdöl aus Russland.

In der Bundesregierung laufen Gedankenspiele für eine Übernahme des systemrelevanten Betriebs durch den deutschen Staat. Beim Gasunternehmen Gazprom Germania geschah das bereits Anfang April. Die Bundesnetzagentur übernahm die Kontrolle. Käme es bei Rosneft ebenfalls dazu, gilt es als wahrscheinlich, dass Russland sofort den Ölhahn zudrehen würde.

Hauptlieferant für MV ist Schwedt

Die PCK-Raffinerie Schwedt (PCK steht für den früheren Namen Petrochemisches Kombinat) versorgt Tankstellen, Heizölhändler und Flughäfen in Berlin und Brandenburg mit bis zu 95 Prozent. MV wird ebenfalls aus dem PCK-eigenen Tanklager in Seefeld bei Berlin versorgt, erhält aber dazu auch noch Lieferungen der Raffinerie Heide in Schleswig-Holstein. „Hauptlieferant für MV ist Schwedt“, sagt ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands. Wie hoch der Anteil des Schwedter Sprits in MV genau ausfällt, sei nicht ermittelbar.

Schwerin richtet Arbeitsstab für Energieversorgung ein

Dass ein Stillstand der Raffinerie an den Zapfsäulen im Nordosten deutlich spürbar sein wird, gilt indes als sicher. Auf die Schnelle Ersatz zu schaffen, sei eine „große Herausforderung“, heißt es in einer Lageeinschätzung des Berliner Senats. In Schwerin richtete die Landesregierung eigens einen Arbeitsstab „Energie, Wasser und Verkehr“ ein, geleitet von Staatssekretärin Ines Jesse (SPD).

Um Schwedt auch nach einem Boykott am Laufen zu halten, käme dem Rostocker Seehafen eine Schlüsselrolle zu. Zwischen Rostock und Schwedt verläuft eine 203 Kilometer lange Pipeline, über die in der DDR-Zeit regelmäßig zusätzliches Öl aus Lybyen, Ägypten und Saudi-Arabien ins PCK floss. Das russische Öl erreicht Schwedt dagegen bis heute direkt über die Druschba-Pipeline (das Wort steht für Freundschaft).

Rostocker Pipeline kann 40 Prozent des Bedarfs absichern

Die 500 Millimeter dicke Rostocker Röhre ist eine Notleitung. Sie ist in der Lage, die Raffinerie bis zu 40 Prozent auszulasten. Zuletzt war das im Frühsommer 2019 der Fall. Wegen technischer Probleme kam wochenlang kein sibirisches Erdöl mehr in Schwedt an. Schließlich steuerte ein knappes Dutzend russischer Tanker Rostock an und lieferte so 800 000 Tonnen. Das sind knapp sieben Prozent des PCK-Jahresbedarfs. Davor war die Pipeline zuletzt 2014 benutzt worden. Diesmal würde sie aber mit Öl aus anderen Erzeugerländern oder aus der deutschen Ölreserve befüllt.

Verteilt über ganz Deutschland lagern in unterirdischen Kavernen viele Millionen Tonnen Erdöl, Benzin und Diesel. Die in der Ölpreiskrise der 1970er Jahre eingerichtete Reserve soll für mindestens 90 Tage reichen. Aktuell sollen die Vorräte sogar für 200 Tage ausreichen.

Raffinerie in Schwedt kann nicht einfach so die Ölsorte wechseln

Weil der Rostock Hafen nicht genug Öl für einen Vollbetrieb der Schwedter Raffinerie liefern könnte, verhandeln Vertreter von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit der polnischen Regierung, um eine zweite, vorhandene Pipeline von Danzig nach Brandenburg nutzen zu können.

Ein weiteres Problem stellt der hohe Schwefelgehalt des sibirischen Öls dar. Die Anlagen in Schwedt und Leuna (Sachsen-Anhalt) – die zweite, ebenfalls von russischem Öl abhängige Raffinerie in Ostdeutschland – sind auf diese besondere Qualität eingestellt. Ein Wechsel ist nicht so ohne Weiteres möglich. An einer Lösung arbeiten „die Unternehmen und die Bundesregierung mit Hochdruck“, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit.

Auch ohne Embargo verabschiedet sich Deutschland vom russischen Öl. In den kommenden Wochen soll der Anteil an russischem Öl von 35 auf 25 Prozent sinken, durch die Nicht-Verlängerung von Verträgen. Das Ziel bis Jahresende lautet null Prozent, so das Ministerium. Der Öl-Umschlag im Rostocker Hafen dürfte in nächster Zeit demnach zulegen.

