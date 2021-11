Bei Güstrow: Verdacht auf erste Fälle der Afrikanischen Schweinepest in MV

Güstrow

Nun ist es doch passiert: Der erste Fall der gefährlichen Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat offenbar MV erreicht. Agrarminister Till Backhaus (SPD) lässt informieren, dass es nach ersten Erkenntnissen einen größeren Nutztierbestand im Landkreis Rostock erwischt habe. Dort seien „mehrere tausend Tiere“ untergebracht. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei habe erste Proben untersucht. Ergebnis: Verdacht auf den ASP-Erreger. Das Friedrich-Loeffler-Institut untersuche nun weiter. „Mit Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet“, so ein Sprecher des Agrarministeriums in Schwerin.

Damit ist die Situation eingetreten, vor dem Backhaus lange gewarnt hat. Nach Fällen in Polen, Brandenburg und Polen ließ er einen Zaun an der Ostgrenze des Landes errichten, um Wildschweine fernzuhalten, über die sich die Schweinepest ausbreitet. Das Besondere am aktuellen Fall sei jedoch, dass es bisher keine Fälle im Wildtierbestand MVs gegeben habe. Das könnte bedeuten, dass viele Tiere getötet werden müssen.

Nach OZ-Informationen handelt es sich um eine Schweinemastanlage in Lalendorf östlich Güstrow. Am Dienstag will Backhaus in Schwerin über den Schweinepest-Fall und Gegenmaßnahmen informieren.

Von Frank Pubantz