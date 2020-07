Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) war am Donnerstagabend zu Gast im ZDF-Talk von Maybrit Illner. Dabei erzählte die Ministerpräsidentin auch, was sie über Strandschließungen in Zeiten von Corona denkt und wofür sie den früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel kritisiert.