Schwerin

Erst macht Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ein Geheimnis darum, wie es an Schulen in MV trotz hoher Corona-Zahlen nach dem 3. Januar weitergeht, jetzt geht sie in die Offensive. Am kommenden Montag sollen alle 150 000 Schüler und Schülerinnen im Land wieder normal Präsenzunterricht haben, dann aber – wenn die ansteckende Virusvariante Omikron stärker zuschlagen sollte –, soll es ein völlig anderes Modell von Wechsel- und Distanzunterricht geben.

Bei Wechselunterricht: Klasse 1 bis 6 bleiben in der Schule

Sollten durch Omikron die Fallzahlen in die Höhe schießen, viele Schüler und Lehrer ausfallen, dann werde lokal auf Wechsel- oder Distanzunterricht umgestellt. Voraussetzung: Ein Gesundheitsamt legt das fest. Oldenburg bestätigt damit, was die OZ bereits berichtete – und wie es in der aktuellen Corona-Schulverordnung steht: Bei Wechselunterricht werden nicht wie bisher halbe Klassen in der Schule oder aus der Ferne digital unterrichtet.

Vielmehr sollen die Klassen 1 bis 6 sowie Abschlussklassen komplett in der Schule bleiben. Abschlussklassen sind die Klassen 10 an Regionalen Schulen 12 und 13 beim Abitur.

Sollte ein Gesundheitsamt wegen steigender Corona-Zahlen sogar Distanzunterricht anordnen, würde das Bildungsministerium offenbar davon abweichen. Laut Verordnung gäbe es dann Notbetreuung für die Klassen 1 bis 6 und Präsenzunterricht für Abschlussklassen.

Entscheidend sei also, wie Gesundheitsämter regional entscheiden. „Die Praxis ist seit einem Jahr bekannt und wird von den Schulleitungen umgesetzt“, erklärt die Ministerin. Die aktuelle Corona-Verordnung gilt allerdings erst seit Anfang Dezember.

SPD-Bildungsminister: Präsenz hat Priorität

Am Donnerstag haben Bildungsminister der SPD-geführten Bundesländer beraten, wie weiter mit Schule in der Corona-Pandemie zu verfahren ist. Fazit: Es gebe derzeit keinen Grund, vom Präsenzunterricht abzuweichen. Oldenburg hatte dazu erklärt: „Solange Wissenschaftler keine neuen Erkenntnisse präsentieren, ergeben sich keine Änderungen.“ Schule habe absolute Priorität.

Am kommenden Montag will Oldenburg detailliert über ein Phasenmodell zum Umgang mit der Pandemie an Schulen informieren.

Von Frank Pubantz