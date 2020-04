Bei Osterausflug auf Güstrower Inselsee: Frau entdeckt Wasserleiche

Güstrow

Schrecklicher Fund bei einem Osterausflug in Güstrow: Eine Frau hat am Samstagnachmittag auf einer Bootstour auf dem Inselsee eine Wasserleiche entdeckt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Nähe einer Badestelle am Heidberg. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei der Person soll es sich um einen Mann handeln.

Zu den Hintergründen gibt es derzeit noch keine genauen Erkenntnisse. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Badestelle und einen Bootsverleih weiträumig ab. Kriminalisten und ein Gerichtsmediziner kamen zum Fundort und nahmen ihre Arbeit auf.

Die Feuerwehrkameraden ließen ein Schlauchboot zu Wasser. Die Bergung des Leichnams gestaltete sich schwierig, da dieser in einem Schilfgürtel lag.

Die Hintergründe sind noch unklar.

Von Stefan Tretropp