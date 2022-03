Bei Pleite von Nord Stream 2: MV droht der Verlust der 20 Millionen Euro für Klimaschutz-Stiftung

Schwerin

Eine Angst geht um im politischen Schwerin: Die 20 Millionen Euro Stiftungskapital der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV sind in Gefahr. Bei einer Pleite des Unternehmens Nord Stream 2 – für die vieles spricht -, könnte ein in der Schweiz für Konkursfälle zuständiges Amt das geschenkte Geld zurückholen.

In mehreren Gesprächsrunden der Landesregierung war der drohende Verlust der 20 Millionen Euro Thema. Szenario: Geht die Nord Stream 2 AG in Zug, Schweiz, die die Pipeline von Russland bis Lubmin in MV errichtet hat, pleite, wäre wohl auch das Geld der Stiftung nicht sicher. Die genannte Summe hatte Nord Stream der Stiftung offiziell für Klimaschutzprojekte zur Verfügung gestellt.

„Gehe davon aus, dass Rückforderungen erhoben werden“

Mehrere Quellen aus Regierung und Landtag bestätigen Gespräche zum Thema. „Ich gehe davon aus, dass die Rückforderungen erhoben werden können“, sagt etwa René Domke (FDP). Stiftungsvorstandschef Erwin Sellering will sich nicht offiziell äußern.

Unsicherheit herrscht noch bei Innenminister Christian Pegel (SPD), dem geistigen Vater der Stiftung. Man könne das Schweizer Konkursrecht „nicht beurteilen“, lässt er auf OZ-Anfrage ausrichten. „Nach dem schlichten Wortlaut des Artikels 286 des Bundesgesetzes über Schuldbeitreibung und Konkurs der Schweiz sind Schenkungen binnen eines Jahres jedoch offenbar ohne weitere Voraussetzungen durch das Konkursamt anfechtbar.“ Ob auch Spenden an Stiftungen darunter fallen, sei derzeit unklar. Das eine Jahr soll bei der Klimaschutzstiftung noch nicht um sein; Geld sei in zwei Schritten geflossen, ist zu hören.

Telefon und Internet bei Nord Stream 2 lahmgelegt

Nord Stream 2 ist durch die EU-Sanktionen wegen des Kriegs Russlands in der Ukraine schwer angeschlagen. Die Firma ist nicht zu erreichen. Medienberichten in der Schweiz zufolge hat das Telekommunikationsunternehmen Swisscom sämtliche Telefon- und Internetanschlüsse bei Nord Stream 2 lahmgelegt. Das Unternehmen sei „de facto insolvent“ berichtet etwa die Zeitung „Blick“. Politiker in der Schweiz werden zitiert: Die Firma sei zahlungsunfähig. Die Tochterfirma Gas for Europe in Schwerin hat bereits Insolvenz angemeldet.

Von Frank Pubantz