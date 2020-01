Rostock

Der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer (48) hat eines der besten Bilder der Deutschen Presse-Agentur (dpa) des Jahres 2019 geschossen. Mit seinem Foto von der Treckerdemo im Oktober 2019 in Rostock gewann er den zweiten Platz in der Kategorie „News“. Das Bild zeigt hunderte Traktoren im Rostocker Stadthafen. Die Bauern haben damals gegen die Agrarreform der Bundesregierung protestiert.

„Es war sehr imposant so viele Traktoren auf einem Fleck zu sehen. Entscheidend für das Bild war der richtige Standort. Durch Zufall bin ich damals auf einem Kran gekommen und hatte so einen guten Überblick. Bei so einem Foto gehört auch immer Glück dazu“, sagt Stefan Sauer.

Der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer. Quelle: Miriam Weber

Den ersten Platz in der Kategorie „News“ erlangte ein Bild von Stephan B., dem Attentäter von Halle, als er von Polizisten aus einem Hubschrauber gebracht wird. Eine vierköpfige internationale Fachjury unter der Leitung von dpa-Fotochef Peer Grimm hat die Siegermotive aus mehr als 600 eingereichten Bildern von 61 dpa-Fotografinnen und -Fotografen ausgewählt.

Von Alexander Müller