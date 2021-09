Bei vielen starken Parteien: MV droht ein Landtag so groß wie nie zuvor

Schwerin

71 Abgeordnete hat der Schweriner Landtag aktuell, bei einem engen Wahlergebnis am 26. September und mehr Parteien im Landtag könnte sich die Zahl erstmals erhöhen, wenn Überhang- und Ausgleichsmandate zu vergeben sind. Die Ursachen liegen im Berechnungssystem.

Dicht beieinander lagen SPD und CDU bei Umfragen im Sommer: 27 zu 23 oder 26 zu 20 Prozent. Die AfD folgte mit 16 oder 19, die Linke mit 12 bzw. 13 Prozent. Auch Grüne und FDP lagen deutlich über der 5-Prozent-Hürde.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Mandate bei Kopf-an-Kopf-Rennen möglich

Bei einem solchen Ergebnis steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Landtag mehr Abgeordnete haben wird als bisher, erklärt Steffen Schoon, Wahlexperte bei der Landeszentrale für politische Bildung. Sollte die SPD allerdings wie bei der jüngsten Umfrage mit 36 Prozent weit vor der Konkurrenz liegen, sinke die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Mandate. Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke lässt erklären, wann mit mehr Mandaten im Parlament zu rechnen ist. Einfach formuliert: Wenn mehrere größere Parteien dicht beieinander liegen und die Zahl der Kräfte im Landtag steigt.

Eine Ursache liegt in der Verteilung von Direktmandaten und Mandaten über Zweitstimmen der Parteien. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Die 36 Sieger in den einzelnen Wahlkreisen (basierend auf den Erststimmen) ziehen automatisch in den Landtag ein. Blieben 35, um das Parlament aufzufüllen. Hierbei wird der Zweitstimmenanteil der Parteien herangezogen. Erreicht aber eine Partei zum Beispiel deutlich mehr Direktmandate als ihr nach Zweitstimmen zustehen, erfolgt ein Ausgleich.

Eine Rolle spiele auch die Größe der Wahlkreise, so Schoon. „Allgemein gilt: Je kleiner die Wahlkreise geschnitten sind – Anzahl der Wahlberechtigten –, und je gleichmäßiger sich die Zweitstimmen unter den Parteien verteilen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten und damit verbunden auch der Ausgleichsmandate. Solche Vorhersagen seien aber „sehr schwierig“.

Von Frank Pubantz