Der 43-Jährige, der am Mittwochabend insgesamt elf Menschen getötet hat, war nach ersten Ermittlungen Sportschütze gewesen. Um ähnliche Vorfälle in MV zu verhindern, sollen nun Waffenscheine erst nach einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz vergeben werden. Auch die „Reichsbürger“ rücken stärker in den Fokus.