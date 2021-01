Viele Urlauber haben sich im Jahr 2020 für Campingurlaub an der schönen Ostseeküste entschieden. Das Buchungsportal camping.info hat in diesem Jahr den zehnten Camping.Info-Award vergeben. Zwei Campingplätze aus Mecklenburg-Vorpommern haben es in die Top 10 der beliebtesten Campingplätze Europas geschafft.