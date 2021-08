In der Rostocker Boutique „Bella Donna“ entstehen Brautkleider mit Seele. Die Schneiderin Galina Kaye zaubert nach eigenen Entwürfen und den Wünschen der Braut tragbare Träume. Uns verrät sie, welche Trends gerade besonders angesagt sind und worauf frau beim Brautkleid-Kauf achten sollte.

Brautkleid von „Bella Donna“ in Rostock: „Das Kleid wird beim Nähen lebendig“

Besuch bei Bella Donna - Brautkleid von „Bella Donna“ in Rostock: „Das Kleid wird beim Nähen lebendig“

Besuch bei Bella Donna - Brautkleid von „Bella Donna“ in Rostock: „Das Kleid wird beim Nähen lebendig“