Belohnungen fürs Impfen in MV: „Das ist das falsche Signal“

Rostock

Dass die weltweite Impfmüdigkeit mit Lotteriegeschenken und einem Universitätsplatz (USA), Gratis-Eis (Kanada) oder einer Kuh (Thailand) überwunden werden soll, stößt hierzulande auf reichlich Skepsis, so zeigt es der Blick auf die Kommentare unserer Leser. Auch Experten sind von den sogenannten Impf-Anreizen nicht begeistert.

Jetzt sorgt die Restaurant-Kette Peter Pane für Diskussionen. Hier werden alle mit vollständigem Impfschutz mit einem kostenlosen Menü belohnt. Was für manche verlockend klingen mag, hört sich in den Ohren von OZ-Leser Tom Tom nicht richtig an. „Ich finde, das ist das falsche Signal. Man sollte andere Vorteile für Geimpfte schaffen, zum Beispiel das Testen kostenpflichtig machen, wenn die Impfwilligen durch sind. Und Lockerungen sollte es nur noch für Geimpfte geben, wenn die Zahlen wieder hochgehen.“

Volker Bender berichtet: „Ich habe mich ziemlich am Anfang komplett impfen lassen – weil es meine Entscheidung war. Eine neue Impfung kommt für mich unter diesen Umständen nicht mehr in Frage.“ Martin Stelzer hoffe, so schreibt er es, niemand nehme dieses gut gemeinte Angebot an. „Die Gastronomen sind durch die Lockdowns eh schon gebeutelt genug. Da noch kostenlos durchfuttern, halte ich moralisch für falsch. Aber das muss jeder selber wissen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, als Dankeschön für eine schon kostenlose Impfung, die mich und andere schützt, auch noch kostenlos Essen zu bekommen. Aber Geiz ist ja geil, werden genug Leute für lau Essen und einen Euro Trinkgeld geben und sich dann ganz toll fühlen. Wetten dass?!“

Katja Scholl empfindet das Angebot als „primitiv“, sagt sie. „Als ob ein normaler Mensch sich deswegen impfen lässt.“ Tanja Achtmann habe das Gefühl, dass „der Impfdruck immer größer wird, und das finde ich einfach schlimm. Jeder muss es selber entscheiden. Aber wenn Menschen Angst vor Neben- oder Langzeitwirkungen haben, dann muss es auch akzeptiert werden. Doch das wird es eben nicht“, kritisiert Achtmann.

Thorsten Mayerhoff fragt: „Seit wann muss es Anreize geben, damit sich Menschen impfen lassen?“ Mayerhoff sagt, jeder entscheide selber über seinen Körper. „Ich bin nicht käuflich.“ Auch Hannah Merz ist wenig begeistert von der Idee. „Es wird immer skurriler. Es wird immer Verrückteres vorgeschlagen, um die Menschen zum Impfen zu animieren. Wo bleibt das Selbstbewusstsein, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen?“

Bernd Schulmann aber ist der Meinung: „Weiter impfen ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um aus dieser Lage herauszukommen. Alle, die meinen, Corona könne ihnen nichts anhaben, haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Wieso glauben Menschen eigentlich immer, dass sie unsterblich sind?“ Birgit Rathke aber fordert in Sachen Impfung mehr Differenziertheit: „Nur diejenigen, die durch Corona gefährdet sind oder sich gefährdet fühlen, sollten die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Alle anderen soll man einfach in Ruhe lassen.“

Tom Vister kritisiert, so sein Eindruck, sämtliche Impfstoffe würden als Allheilmittel gepriesen. „Nicht jeder entwickelt Antikörper. Eine Impfung ist nicht unbedingt eine Immunisierung. Solche Diskussionen spalten die Gesellschaft.“ Jörg Heyer schließlich befürchtet, das Vertrauen in die Impfungen könnte durch solche Aktionen verspielt werden.

Von Juliane Lange