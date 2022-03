Mönchhagen

Mit einem Stirnrunzeln beobachtet Handwerker Lutz Schinderling aus Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten mittags an der Avia-Tankstelle in Mönchhagen, wie sich der Tank seines Wagens langsam füllt. Der Preis dagegen steigt schnell. „Ich bin schon froh, dass der Diesel heute nur bei 1,70 Euro liegt“, sagt der 64-Jährige mit einem müden Lächeln. Was sich nicht weglächeln lässt ist die damit verbundene Sorge um seine Existenz. „Die Aufträge gehen zurück“, berichtet er. „Denn lege ich meine Material- und Spritkosten auf die Kunden um, kann sich das keiner mehr leisten.“

Lutz Schinderling (64) aus Klockenhagen ist Handwerker. Seine Existenz hängt auch vom Spritpreis ab. Quelle: Ove Arscholl

Dass immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ihre persönliche Schmerzgrenze angesichts der steigenden Benzinpreise erreichen, bestätigt Simone Baumgärtner, die ebenfalls an der B105 haltgemacht hat. „An der ersten Tankstelle bin ich vorbeigefahren, weil ich dachte, die zweite wäre billiger – ist sie aber nicht“, sagt die Pflegerin aus Kösterbeck bei Rostock, die kranke Kinder von Ribnitz bis nach Güstrow zu Hause besucht. Glück im Unglück hat die 50-Jährige dennoch: Kurz nachdem sie ihre Rechnung begleicht, macht der Kraftstoffpreis auf der Anzeigetafel einen Sprung. Ein Liter Diesel kostet auf einen Schlag vier Cent mehr als zuvor.

Auch Simone Baumgärtner (50) aus Kösterbeck ärgern die gestiegenen Spritkosten. Quelle: Ove Arscholl

Tankstellen-Betreiber in MV: „Der Preis erhöht sich tagtäglich“

Was Verbraucherinnen und Verbraucher an der Zapfsäule spüren, beschäftigt auch Betreiber. „Der Preis erhöht sich tagtäglich“, berichtet Ulf Stegmann aus Greifswald, der eine der wenigen freien Tankstellen im Land, den Tankstop Stegmann, leitet. Nun aber sei die Situation schlimm wie nie. Grund ist Putins Krieg gegen die Ukraine: Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent etwa pendelt dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) nach seit einigen Tagen um die 100 US-Dollar. Vor rund drei Monaten lag er demnach noch bei rund 70 Dollar. „Der letzte Tag im Februar war nicht nur der teuerste Tag des Monats, sondern auch der teuerste Tag aller Zeiten“, so die Experten.

Für Betreiber Stegmann bedeutet das, er bezahlt für seinen Sprit bis zu 13 Cent mehr pro Liter. Dadurch mangele es an Spielraum. „Ich kaufe zum Beispiel für 1,68 Euro ein und 1,69 Euro steht letztlich am Tankmast. Das ist kein Geschäft mehr“, erklärt der 64-Jährige. Schlimmstenfalls bedeute diese Entwicklung für ihn, seine sechs Festangestellten und die zwei Aushilfen das Aus. „Große Konzerne wuppen das womöglich, aber ich habe nur die eine Tankstelle“, betont er. „Wenn die zugrunde geht, bin ich tot, das ist so.“ Um dieses Szenario zu vermeiden, hofft Stegmann auf die Politik. Denn drei Steuern auf ein Produkt, also CO2-, Mehrwert- und Energiesteuer, gebe es heutzutage nur beim Kraftstoff. Dazu kommt ein Beitrag, den Mineralölunternehmen an den deutschen Erdölbevorratungsverband (EBV) zahlen.

Ähnlich sieht das Avia-Kunde Thomas Apostel aus der bayerischen Stadt Kulmbach. „Die Regierung kassiert von uns die Kfz-Steuer, eine Steuer auf den Sprit – und in eine bessere Infrastruktur fließt nichts davon“, klagt der 64-Jährige, der an diesem Tag für einen Liter Superbenzin 1,87 Euro zahlt.

Spritpreise in MV steigen wohl weiter

Wie sich die Preise an Tankstellen in MV im Detail entwickeln, ist laut Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa, zwar unklar. Doch es sei wahrscheinlich, dass sie weiter steigen. „Fakt ist aber auch: Je höher die Kosten, desto geringer die Nachfrage.“ Manche treffen für sich gezwungenermaßen schon jetzt eine Entscheidung. „Für 1,90 Euro tanke ich nicht mehr“, sagt etwa die 33-jährige Maika Gehmlich aus Gelbensande, die ihren Wagen in Mönchhagen ebenfalls mit dem teureren Superbenzin befüllt und aus beruflichen Gründen rund 400 Kilometer die Woche fährt. „Das Auto ist bereits ein Luxusgut.“

Günstiger Tanken: Tipps für preiswerten Sprit

Was also tun, wenn es an Alternativen mangelt? Der 62-jährige Detlef Heinzmann aus Brandenburg beispielsweise gibt sein Bestes, um trotz steigender Kosten zu sparen. „Ich orientiere mich mithilfe einer App und hoffe, dass der Kraftstoff dann ein paar Cent billiger ist“, erklärt er. Ein Lösungsansatz, den auch ADAC-Sprecher Hieff empfiehlt: „Einige Apps, so wie unsere, berechnen auch den Umweg.“ Vor allem in MV, wo zum Tanken gerne der Umweg nach Polen gemacht wird, lohne es sich, trotz der günstigeren Preise im Nachbarland auch Verschleiß, Wartung und Wertverlust zu berechnen.

Detlef Heinzmann (62) aus Potsdam setzt auf Tank-Apps, um zu sparen. Quelle: Ove Arscholl

Zur richtigen Zeit kommt der Kunde jedenfalls: „Morgens, wenn viele Menschen zur Arbeit fahren, sind die Kosten für Kraftstoff deutlich höher als am Nachmittag“, sagt Hieff. Am erschwinglichsten sei jedoch das Tanken am Abend, zwischen 19 und 20 Uhr. Darüber hinaus gelte: je ländlicher, desto teurer. Denn was den Markt schaffe, sei die Konkurrenz.

Tanken wird immer teurer: Wer vorausschauend fährt, spart

Auch wer vorausschauend und defensiv fährt, spart dem Experten nach: „Auf der Autobahn ist es zum Beispiel einfach zu haushalten – indem man sich an die Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde hält, wo es keine Begrenzung gibt.“ Im übrigen Verkehr lohne es sich, bereits bei 2000 Umdrehungen in den nächsten Gang hochzuschalten. Und wer steht, tue sich einen Gefallen, wenn sie oder er den Wagen nicht im Stand warmlaufen lässt. „Das verschwendet nicht nur Sprit, sondern ist auch verboten – und es droht ein Bußgeld“, sagt Hieff.

„Hoffe, dass sich der Russland-Ukraine-Konflikt durch Diplomatie löst“

Nichtsdestotrotz: Die Zahlen auf der Anzeigetafel ändern sich durch eine löbliche Fahrweise nicht. Um Berufstätige zu entlasten, fordert der ADAC daher die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent. Ob aber Bürgerinnen und Bürger wie Handwerker Schinderling oder Tankstellenleiter Stegmann es schaffen, ihre Existenzgrundlage bis zu einer allgemeinen Entspannung der Lage aufrechtzuerhalten, bleibt offen. „Ich hoffe, dass sich der Russland-Ukraine-Konflikt durch Diplomatie löst und da Ruhe reinkommt“, so Stegmann. „Dann haben wir auch wieder Ruhe.“

Von Jessica Orlowicz