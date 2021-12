Benzinpreise in MV steigen, Preissturz in Polen: Auf was Autofahrer sich einstellen müssen

Rostock

Autofahrer müssen jetzt tapfer sein: Auch 2022 steigt der CO2-Preis, um den Klimaschutz attraktiver zu machen. Statt 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid sind dann 30 Euro fällig. Das wirkt sich unter anderem auf Kraftstoffpreise aus – allerdings nicht so stark wie Anfang 2021.

Nach Berechnungen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) dürften sich Benzin und Diesel durch den CO2-Preis nun ungefähr um je eineinhalb Cent verteuern. Der Tanktourismus nach Polen könnte aber zunehmen, dort sollen die Benzinpreise stark sinken.

Kaufverhalten wird in MV gleich bleiben

Zwar gehöre Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich noch zu den Ländern, in denen vor allem Diesel günstiger ist. Im kommenden Jahr aber müssen Autofahrer auch hierzulande wieder tiefer ins Portemonnaie greifen. „Wie die Preise im kommenden Jahr sein werden, sehen wir erst dann. Bislang haben die angekündigten höheren Preise noch keine Auswirkungen auf unseren Betrieb“, berichtet Jenny Jablonski von der freien Tankstelle in Waren an der Müritz.

Sie erwarte, dass das Kaufverhalten von Benzin und Diesel gleich bleibt: „Nachmittags ist mehr Betrieb, weil die Preise dann günstiger sind. In dieser Zeit ist es richtig voll an der Tankstelle.“

Tankstellenmitarbeiterin: „Preise fallen und steigen mehrfach am Tag“

Auch andere Tankstelleninhaber bleiben gelassen: „Wenn die Preise runtergehen, ist die Tankstelle voll – auch, wenn es insgesamt teurer wird. Der Preis fällt und steigt ja eh mehrfach am Tag. Wir haben außerdem viele Betriebsfahrzeuge, die hier aufgetankt werden“, sagt eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Grevesmühlen.

Benzin- und Dieselpreise in MV Wer Preise an Tankstellen im Nordosten vergleicht, kann richtig sparen. Hier tanken Sie in MV besonders günstig pro Liter Benzin und Diesel (Stichproben am Donnerstagnachmittag nach 16 Uhr): HEM und Tankstelle Landservice in Neustadt-Glewe jeweils: Super für 1,55, Diesel für 1,42 Euro. Jet in Bad Doberan: Super für 1,55, in Rostock für 1,59 Euro. Hoyer in Kritzkow und Citti in Rostock: Diesel für 1,44 Euro. Oil in Sundhagen, Shell und Star in Grimmen: 1,58 Euro für Super, Diesel für je 1,41 Euro.

Dennoch: Die höhere CO2-Bepreisung, die die Bundesregierung in diesem Jahr eingeführt hatte, um einen Anreiz für weniger Emissionen zu schaffen, werden sich vor allem bei Autofahrern bemerkbar machen: „Diese Kosten geben die Unternehmen üblicherweise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter, sodass Erdgas oder Benzin teurer werden“, heißt es dazu von der Verbraucherzentrale MV.

In Zahlen: Der CO2-Anteil am Gesamtpreis von Heizöl und Diesel beträgt dann 9,5 Cent pro Liter und wird damit um 1,6 Cent pro Liter im Vergleich zum Jahr 2021 teurer. Bei Benzin liegt der CO2-Anteil ab Januar bei 8,5 Cent pro Liter. Das ist ein Anstieg von knapp 1,5 Cent pro Liter im Vergleich zu 2021. Der CO2-Preis für Erdgas steigt um 1 Cent pro 10 Kilowattstunden.

Preissturz an Tankstellen in Polen erwartet

Verbraucher sollen so zum Energiesparen angeregt werden. Rechenbeispiel: Wer seinen 80-Liter-Tank diesen Donnerstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr vollgemacht hat, hat an vielen günstigen Tankstellen im Land für 1,55 Euro getankt. Bei zwei Cent mehr pro Liter macht das in der Gesamtrechnung zwar nur ein Plus von 1,60 Euro aus. Wer aber viel fährt, einmal die Woche tanken muss, zahlt im Jahr bei höheren Benzinpreisen 76,80 Euro mehr.

Während in MV die Preise steigen, wird im Nachbarland Polen ein Preissturz erwartet: Dort hat die Regierung angekündigt, die Mehrwertsteuer wegen der hohen Inflation auf bestimmte Zeit entfallen zu lassen. An den Zapfsäulen könnte der Preisunterschied von bis zu 30 Cent pro Liter den Tanktourismus an der deutsch-polnischen Grenze deutlich verstärken.

Von Michaela Krohn