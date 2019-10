„Beratungsdiebstahl“: Fordern Einzelhändler in MV bald Geld für Auskünfte?

Rostock

Erst bezahlen, dann beraten: Nach diesem Prinzip arbeitet nun ein Einzelhändler aus Braunschweig. Da in seinem Fachhandel für Werkzeuge und Elektrogeräte vermehrt Leute zur Beratung kamen, ohne anschließend bei ihm zu kaufen, verlangt er nun eine Beratungsgebühr in Höhe von zehn Euro. In MV scheint so ein Vorgehen bisher noch nicht zu existieren. Doch auch hier beklagen Einzelhändler die Masse an Kunden, die sich fachkundig beraten lassen, um dann im Internet einzukaufen.

„Wir kennen das Problem – das ist wohl in fast jeder Branche weit verbreitet“, beklagt sich Dirk Wollmann, Inhaber des gleichnamigen Fahrradladens in Stralsund. Er könne es nachvollziehen, dass Einzelhändler Beratungsgebühren verlangen, gerade wenn es sich um eine zeitintensive Beratung handelt. „Für uns ist das aber nicht realisierbar. In Stralsund wollen die Leute nicht viel Geld ausgeben. Wir würden sie mit einer Gebühr eher verschrecken“, meint Wollmann.

OZ-Umfrage:

Würden Sie eine Beratungsgebühr in Geschäften zahlen?

Auch Carsten Buchholz, Inhaber des Rostocker Fachgeschäfts „Radio Brömme“ für Unterhaltungselektronik, kann Kollegen verstehen, die sich das Verhalten vermeintlicher Kauf-Interessenten nicht gefallen lassen wollen. Er habe allerdings seine eigene Vorgehensweise: „Ich sehe es den Leuten, die sich nur informieren wollen, um online zu kaufen, mittlerweile an der Nasenspitze an. Die bekommen von mir dann einfach keine Beratung. Eine Pauschale fürs Beraten möchte ich nicht nehmen.“

Vorgehen ist nicht zielführend

Frank Möller, Inhaber des Küchenstudios Hartmann und Möller in Rostock, weiß, dass die Beratungsgebühr schon seit Jahren in seiner Branche thematisiert wird und ist der Idee nicht abgeneigt: „Das Geld würde ja zurückgezahlt werden, wenn man sich für einen Kauf entscheidet.“ Sie habe sich nur nicht durchsetzen können, weil nicht alle Händler an einem Strang ziehen.

Zur Galerie Käufer zahlen in einem Braunschweiger Geschäft seit Kurzem eine Gebühr für die Beratung, wenn sie nichts kaufen. Die OZ hat sich in der Rostocker Innenstadt umgehört. Die Meinungen zu diesem Thema gehen weit auseinander.

Dass es in der Vergangenheit immer wieder kleinere Händler gab, die mit dem Gedanken spielten, eine Gebühr einzuführen, bestätigt auch Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord in MV. „Jedem Händler sollte jedoch klar sein, dass dieses Vorgehen nicht zielführend ist. Man hat nur die Chance etwas zu verkaufen, wenn man den Kunden auch gut berät“, betont er. Geld dafür zu nehmen, das würde diese zunehmend vergraulen.

Keine Abzocke, aber kundenunfreundlich

Die Verbraucherzentrale ist zwiegespalten: „Wenn man eine gute, ausführliche Beratung bekommt, ist das eine Leistung – und jede Leistung kostet im Endeffekt Geld. Abzocke ist das nicht“, erklärt Wiebke Cornelius, Juristin der Verbraucherzentrale MV. Allerdings glaube auch sie nicht, dass sich die Händler damit einen Gefallen täten. Im Gegenteil: Die Verkäufer sollten mehr Wert auf Kundenservice legen.

„Aber auch der Verbraucher sollte wissen, was er will: guten Service oder billigere Ware aus dem Netz“, ergänzt Cornelius. Der Beratungsbedarf betreffe ja vor allem hochpreisige Produkte. Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort sei deshalb auch nach dem Kauf nicht zu verachten.

Beratung und Verkauf gehören zusammen

Der gebürtige Rostocker Dominique Lallier (38) weiß fachkundigen Service zum Beispiel zu schätzen: „Wenn ich in ein Fachgeschäft gehe, dort hilft mir jemand und zeigt mir noch einige Kniffe, dann habe ich seine Zeit und die Informationen in Anspruch genommen. Das würde ich auch bezahlen.“

Ganz anderer Meinung ist hingegen Erika Goldberg (67) aus Rostock: „Als Privatkunde finde ich das nicht gut und würde die Beratung nicht in Anspruch nehmen. Für mich gehört Beratung und Verkauf zum Einzelhandel dazu.“

Dieser Ansicht ist auch Stefan Grundke, Geschäftsführer des Elektronik-Fachmarkts Media Markt in Rostock-Brinckmansdorf: „Aus unserer Sicht ist eine Beratungsgebühr nicht kundenfreundlich. Unsere Kunden schätzen die Beratung und den persönlichen Kontakt sehr und kaufen das Wunschprodukt in der Regel auch gleich vor Ort.“

Juristin Cornelius glaubt nicht, dass sich die Beratungsgebühr in MV bald durchsetzen wird: „Bisher kam noch niemand mit diesem Thema zu mir.“ Üblicher seien sogenannte Ausfallhonorare in der Gastronomie, bei Fachärzten oder Friseuren, wie sie nun auch Stefanie Ehrich einführt, die in Rostock den gleichnamigen Friseursalon betreibt. „Wir haben das Problem, dass 90 Prozent aller Neukunden einfach nicht zum Termin erscheinen ohne abzusagen.“ Das bedeute reinen Leerlauf – oft bis zu drei Stunden. Um bei der großen Nachfrage keine Termine zu verschwenden, werden alle neuen Kunden ab dem 1. November dazu verpflichtet, online zu buchen und eine Pauschale von 50 Euro anzuzahlen.

Lesen Sie auch:

Von Maria Baumgärtel