Zug/Lubmin

Endgültiges Aus für Nord Stream 2? Der Betreiber der russischen Pipeline Nord Stream 2 mit Sitz im Schweizer Kanton Zug hat nach Angaben des Handelsblattes allen Angestellten gekündigt. 140 Menschen seien betroffen, meldete die Zeitung unter Berufung auf den zuständigen Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Demnach soll das Unternehmen für diesen Dienstag um ein Treffen mit Vertretern der Kantonsbehörden gebeten haben.

Die Gas for Europe GmbH mit Sitz in Schwerin, die erst im Januar als Tochterunternehmen der Nord Stream 2 AG gegründet worden war, hat „aufgrund der Situation bei Nord Stream 2“ alle Aktivitäten gestoppt, wie ein Sprecher der OSTSEE-ZEITUNG am Dienstag sagte. Ob auch dort Mitarbeiter entlassen wurden, blieb zunächst offen.

Lubmins Bürgermeister reagiert überrascht

Personen aus dem Umfeld von Nord Stream 2 bestätigten demnach dem Handelsblatt am Dienstag, dass es bei der Gazprom-Tochter zu Kündigungen gekommen ist. Die umstrittene Ostseepipeline landet in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern an. Das Zertifizierungsverfahren für die Inbetriebnahme war wegen der russischen Aggression durch Deutschland gestoppt worden.

Der Bürgermeister von Lubmin Axel Vogt reagierte überrascht auf die Meldungen. Er sei noch nicht informiert worden, sagte er. An der Anlandestation am Greifswalder Bodden hat Nord Stream 2 früheren Angaben zufolge etwa fünf Mitarbeiter beschäftigt. Die Gas for Europe GmbH war gegründet worden, um die Anforderungen an eine Zertifizierung durch die deutsche Bundesnetzagentur zu erfüllen.

Von Martina Rathke