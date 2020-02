Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat im Jahr 2018 insgesamt 166 Mal von der Telefonüberwachung Gebrauch gemacht. Das geht aus dem Bericht zur Erhebung personenbezogener Daten hervor, den die Landesregierung alljährlich dem Landtag vorlegt.

In elf Fällen ging es um Inhalte von Telefongesprächen, in 13 Fällen um die Erhebung „anderweitiger Verkehrsdaten“, wie es in dem zweiseitigen, auf der Homepage des Landtags einsehbaren Bericht heißt. Quelle: dpa