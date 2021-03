Rostock/ Berlin

Gleich zwei Männer reißen sich um Jenny Wendelberger (28), und als sie sich mit einem von ihnen im Bett vergnügt, schauen ihr hunderttausende Leute dabei zu – am Bildschirm wohlgemerkt: Die Rostockerin ist die Neue in der TV-Doku-Soap „Berlin – Tag & Nacht“, kurz: „BTN“. Als Pia verdreht sie in der Vorabend-Serie ihren WG-Mitbewohnern den Kopf.

Seit Folge 2365 spielt Jenny Wendelberger die Lehrerin Pia. Ende Januar wurde die Episode gesendet. „Am ersten Drehtag war ich hammer aufgeregt.“ Zur Rolle ist sie unverhofft schnell gekommen. Sie habe sich mit einem Video bei einer Casting-Agentur angemeldet, zwei Wochen später sei ihr das Angebot für „BTN“ ins Haus geflattert.

Szene aus „Berlin – Tag & Nacht“: Mike gibt sich größte Mühe, die Finger von Pia zu lassen, wie er es André versprochen hat. Doch sie können ihre Gefühle nicht länger unterdrücken und haben Sex. Quelle: RTLZWEI

Lange musste die 28-Jährige nicht überlegen, ob sie das Engagement annimmt. „Es hat mich total gereizt. Emotionen, Liebe, Drama – ich liebe das. Ich wollte schon immer mal in einer Soap mitspielen.“ In Zeiten von Corona und Lockdown ist das allerdings gar nicht so leicht. Besonders intime Momente, wie Kuss- oder Sexszenen, seien eine Herausforderung. Damit es vor der Kamera knistert, ohne dass sich die Schauspieler tatsächlich nahe kommen, greift das Produktionsteam tief in die Trickkiste.

Seit Ausbruch der Pandemie gelten beim Dreh umfangreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Am Set dürfen sich nie mehr Personen als nötig aufhalten, es gilt weitgehend Maskenpflicht, regelmäßig wird auf Corona getestet, teilt die Produktionsfirma mit. Auch für verliebte Serienfiguren, wie Pia, gilt: Küssen und Anfassen verboten! Liebe und Leidenschaft werden mit Worten, intensiven Blicken und technischen Tricks dargestellt. „Soll körperliche Nähe stattfinden, müssten vorab gesonderte Test- und Quarantäne-Maßnahmen ergriffen werden“, heißt es.

Jenny Wendelberger fühlt sich sicher am Set und vom ersten Tag an willkommen. Das „BTN“-Team habe ihr den Einstieg als Schauspiel-Laiin leicht gemacht. Mit dem Cast versteht sich die Soap-Darstellerin auch privat gut, allen voran mit Laura Hink („Lynn“) und Pia Tümper „Amelie“). „Wir wohnen zusammen in einer Mädels-WG in Berlin“, verrät sie. Für ihren neuen Job ist Jenny Wendelberger von Augsburg an die Spree gezogen und liebt das Großstadtleben. „Ich brauche den Trubel der Metropole. Berlin macht mich happy.“

Ihre Heimat aber ist und bleibt Rostock. Deshalb zieht es sie nach wie vor mindestens einmal im Monat an die Ostsee. „Viele Freunde und meine Familie leben dort.“ In der Hansestadt hat Jenny Wendelberger auch ihre ersten Gehversuche in der Medienlandschaft unternommen. Als 13-Jährige habe sie bei Radio Lohro gearbeitet, später moderierte sie für einen lokalen TV-Sender.

Auch während ihrer Ausbildung im Büromanagement hat Jenny Wendelberger für verschiedene Medien gearbeitet. Als Praktikantin war sie für das RTL-Mittagsmagazin Punkt 12 im Einsatz. Seit anderthalb Jahren holt sie mit ihrer Stimme die Bayern aus den Federn: Der selbst ernannte Fischkopp steht als Morgenshowmoderatorin für einen Augsburger Radiosender am Mikro.

Die Quasselstrippe gibt sie auch bei „BTN“. Überhaupt habe ihr wahres Ich viel mit ihrer Serien-Rolle Pia gemeinsam, sagt Jenny Wendelberger: „Wir sind beide sehr laut und sehr tollpatschig, für jeden Spaß zu haben und verstehen uns mit jedem gut. Und wir sagen, was uns auf dem Herzen liegt.“

Mit ihrem losen Mundwerk eckt Pia an – in der TV-WG und bei Fans der Serie. Die einen feiern die Figur für ihre unverblümte Art, andere meinen, dass sie nicht in den „BTN“-Cast passe. Sie persönlich habe bislang nur positives Feedback bekommen, sagt Jenny Wendelberger. Davon ist sie selbst überrascht. „Es gibt bereits Fanseiten von mir im Netz und die Leute basteln Collagen von mir. Ich werde auch schon auf der Straße angesprochen. Das ist so niedlich.“

Noch vor einigen Jahren hat Jenny Wendelberger selbst Post an einen Promi verschickt und auf Antwort gehofft. „Als Alexander Klaws Deutschlands erster Superstar wurde, war ich ganz großer Fan.“ Inzwischen bekommt sie Herzchen-Botschaften – auf ihrem Instagram-Account @jennywendelberger. Die Zahl ihrer Follower habe sich auf über 21 000 verdoppelt, seitdem sie im Fernsehen zu sehen ist, berichtet die Rostockerin stolz. Das freut sie besonders deshalb, weil sie künftig auch als Influencerin Karriere machen möchte.

Eine Zukunft als Fernsehmoderatorin könne sie sich ebenfalls gut vorstellen. Momentan genieße sie es aber, hauptberuflich die „BTN“-Pia zu mimen. Wie es mit ihrer Serienrolle weitergeht? Jenny Wendelberger lacht. „Für sie wird es spannende Geschichten geben. Mehr darf ich nicht verraten. Also, einschalten!“ Das lohne sich. „Gerade in diesen Zeiten können wir doch alle ein bisschen gute Laune und Unterhaltung gebrauchen und ich hoffe, dass ,Berlin – Tag & Nacht’ dazu beiträgt.“

„Berlin – Tag & Nacht“ Die Doku-Soap „Berlin – Tag & Nacht“, kurz: „BTN“, wird seit 2011 auf RTL zwei ausgestrahlt. Die Seifenoper zeigt das Leben junger Großstädter und ihre alltäglichen Probleme. Eifersucht und Liebe, Freude und Leid sind bei den WG-Bewohnern in „Berlin – Tag & Nacht“ an der Tagesordnung. Die Rollen sind überwiegend mit Laiendarstellern besetzt, Handlung und Figuren sind frei erfunden. Der Sender hatte ursprünglich nur 120 Episoden geplant, aufgrund des Erfolges wurde die Soap auf unbestimmte Zeit verlängert. Im Januar 2021 erzielte „BTN“ bis zu 17,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen. 1,28 Millionen Abonnenten zählt die Youtube-Community. Sendetermine: Mo-Fr 19.05 Uhr auf RTL zwei

Von Antje Bernstein