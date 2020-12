Karnin

Die Deutsche Bahn prüft im Auftrag des Landes MV seit Dezember eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ducherow– Seebad Heringsdorf einschließlich der Karniner Brücke. Die Finanzierung trägt das Land. Der Landtag hatte dafür im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 2,8 Millionen Euro bewilligt. Damit werden die Grundlagen für eine mögliche zweite Festlandanbindung der Insel Usedom über die Schiene geschaffen.

Deutsche Bahn soll Strecke später betreiben

Für Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) sei die Wiederherstellung der Brücke Herzensangelegenheit, betont er. „Ich bin überzeugt, mit dieser zusätzlichen Verkehrsanbindung der Insel Usedom ans Festland könnten wir sie vor allem in den Urlaubsmonaten deutlich von den kaum zu beherrschenden Autokolonnen entlasten – und zugleich etwas für den Klimaschutz tun.“

Anzeige

Über die Karniner Brücke würde Usedom von Berlin aus wieder in etwa zwei Stunden mit dem Zug erreichbar. „Für diese schnelle Verbindung und einen entsprechend weiterentwickelten Nahverkehr auf der Insel würden viele Usedom-Liebhaber ihr Auto zu Hause lassen und lieber bequem und zuverlässig mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen“, so der Minister.

Karniner Hubbrücke 1938, coloriert Quelle: Archiv der Usedomer Eisenbahnfreunde

Pegel sagt, dass er sich nicht entmutigen ließ, als der Bund 2015 eine Aufnahme der Brücke in den Bundesverkehrswegeplan 2030 und somit das Vorhaben insgesamt ablehnte. „Mit der Grundlagenplanung, die die Deutsche Bahn jetzt in unserem Auftrag und potenziell als künftiger Bauherr und Betreiber der Strecke erarbeitet, wollen wir nachweisen, was die Wiedererrichtung der Strecke tatsächlich kosten und bringen würde“, sagt Pegel.

Er gibt sich zuversichtlich, dass danach eine Kosten-Nutzen-Rechnung präsentiert werden kann, die eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan rechtfertigt. Diese Planung wäre nach seinen Worten dann auch Grundlage für die Realisierung des Vorhabens und müsste nicht noch mal gemacht werden.

Geotechnische Untersuchungen beginnen

In den kommenden Wochen beginnen die ersten sichtbaren Arbeiten entlang der Strecke, die unterbrochen ist, seit die Brücke zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise zerstört wurde. Die ehemaligen Bahntrasse wird begutachtet, es finden geotechnische Untersuchungen statt. Das Verkehrsministerium hat die Bürgermeister aller betroffenen Gemeinden am Dienstag dieser Woche bei einer Videokonferenz darüber informiert. Vertreter der Bahn stellten die Planung und die nächsten Schritte vor.

Lesen Sie auch: Sprengung der Brücke: Wie Usedom mit allen Mitteln verteidigt wurde

Usedomer Eisenbahnfreunde fordern EU-Förderung

Die Usedomer Eisenbahnfreunde begrüßen die Pläne für die Eisenbahn-Südanbindung der Insel Usedom. Seit Jahren setzen sie sich vehement für den Wiederaufbau ein. Aber wie der Vorsitzende des Vereins Günther Jikeli sagt, wollen die Eisenbahnfreunde mehr erreichen: „Damit aus den Vorplanungen auch zügig Bauarbeiten werden, erwarten wir neben der Ermittlung der Kosten auch die Ermittlung des betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzens für Deutschland und für Polen. Denn der nachgewiesene Nutzen für beide Länder ist die Voraussetzung für eine EU-Förderung“, erklärt er.

Entscheiden dafür sind seiner Ansicht nach die Wiederherstellung der südlichen Fernbahnstrecke über Berlin, die neue direkte Anbindung der Insel an Anklam und damit die Schaffung der nördlichen Fernbahnstrecke nach Rostock und Hamburg. Usedom könne damit ans gesamte Fernbahnnetz Deutschlands angeschlossen werden. „Ein weiterer Vorzug der direkten Anbindung an Anklam ist eine Insel-Rundbahn, die neben den Touristen vor allem den Berufspendlern zugutekommt“, so Jikeli.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Usedomer Eisenbahnfreunde fordern die Finanzierung und Aufnahme der Planung und Baumaßnahmen der Eisenbahn-Südanbindung der Insel Usedom unverzüglich außerhalb des Bundesverkehrswegeplans, wie es gerade der Bund für die Ortsumgehung Zirchow auf Usedom zugesagt hat. EU-Finanzmittel müssen auch für das Karniner Bahnprojekt zur Verfügung stehen. Darum müssen sich Bund und Land bereits jetzt bei der EU bemühen. „Unseres Wissens nach wurde Polen eine 85-prozentige Förderung für den Swinetunnel gewährt. Dasselbe fordern wir für das deutsch-polnische Karniner Bahnprojekt: eine 85-prozentige Förderung durch die EU“, erklärt Günther Jikeli.

Mehr von der Insel Usedom:

Festgelegt wurde jetzt erst einmal, dass im ersten Quartal 2022, also in 15 Monaten, die Bahn die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vorlegen soll. Sie soll neben der grundsätzlichen Reaktivierung auch die Elektrifizierung und die Ausstattung der Strecke mit moderner Leit- und Sicherungstechnik betrachten, so dass attraktive Angebote und Fahrzeiten für den Personenfern- und -nahverkehr erreicht werden können.

Von Cornelia Meerkatz