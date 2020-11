Anklam

Konzentriert sitzt Bernhard Flesch an seinem Mischpult: Von seinem Arbeitsplatz über dem Zuschauerraum des Anklamer Theaters hat er die Bühne direkt im Blick. Auf einem Monitor verfolgt er den Ablauf dort unten, wartet auf sein Stichwort, um dann sekundengenau die passende Musik einzublenden. „Da muss man schon ganz schön aufpassen“, sagt der 59-Jährige und lacht. Seit knapp 30 Jahren ist Flesch am Anklamer Theater zuständig für den „guten Ton“.

Lesen Sie auch: Lockdown „nicht verhältnismäßig“: Theater-Intendanten aus MV schreiben Brief an Schwesig

Anzeige

Rostock im Lockdown: So läuft Unterricht in der Musikschule und der VHS

„Ich hatte schon immer ein Faible für Technik und Musik“

Und das mit jeder Menge Herzblut: „Einen anderen Beruf könnte ich mir nicht mehr vorstellen“, sagt der gebürtige Greifswalder, der in Anklam aufwuchs und bis heute dort lebt. „Schon immer habe ich ein Faible für Technik und Musik gehabt“, verrät er. Seit der Schulzeit habe er in verschiedenen Bands gespielt. Nach einer Ausbildung als Baufacharbeiter im damaligen Tiefbaukombinat Neubrandenburg und der Armeezeit verdiente er sein Geld als selbstständiger Musiker und war später unter anderem Bassist und Sänger der „Schubert Combo“. Seine Erfahrungen und sein technisches Know-how kommen ihm heute zugute.

Zur Galerie Der Tontechniker sorgt bei der Vorpommerschen Landesbühne für den „guten Ton“

Zum Theater sei er über einen guten Freund gekommen. „Der hat mich mangels Personal ans Anklamer Theater geholt“, erinnert sich Flesch. 1986 wird er zunächst Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit. „Dann wurde der damalige Tonmeister krank und weil ich mich mit Verstärkern und Mischpulten auskannte, wurde ich seine Vertretung und 1993 der Leiter der Tonabteilung am Haus“, so Flesch.

Eine zeitintensive, aber auch sehr vielseitige Aufgabe: Der 59-Jährige fährt bei den Vorstellungen den Ton, spricht mit seiner dunklen, warmen Stimme die Ansagen vor den Vorstellungen und in den Pausen ein und nimmt in den zwei hauseigenen Studios in Anklam und Zinnowitz unter anderem die Lieder für Open-Air-Produktionen wie das Vineta-Spektakel, die Schlossinsel-Festspiele in Wolgast oder Produktionen im Barther Theatergarten auf, die die Schauspieler bei ihm einsingen. Dabei hat Flesch schon so manches erlebt: „Texthänger, Blackouts oder auch mal ein nicht so virtuoser Gesang, der entsprechend bearbeitet werden muss“, verrät der Tonmann und lacht. Draußen erfordere die Stimme wegen der größeren Bühne wesentlich mehr Kraft, während in den Theaterhäusern in der Regel live gesungen werde, sagt er.

Verstärker explodiert

Auch die ein oder andere Panne ist ihm in Erinnerung geblieben: „Es gab mal eine Schauspielerin, die in einer Saison 23 Headsets geschrottet hat, weil sie ständig mit den Kabeln irgendwo hängen geblieben ist“, verrät Flesch. Bei einer Generalprobe sei mal ein Verstärker für die Tonanlage explodiert. „Und alle dachten, die Pyrotechnik wäre zu früh gezündet worden“, sagt Flesch und lacht. Doch egal, was auch passiert, „Fleschi“, wie er am Theater liebevoll genannt wird, nimmt es mit Gelassenheit und Humor.

Rund 14 Premieren betreut er als Tontechniker pro Jahr an der Vorpommerschen Landesbühne – und das seit knapp 30 Jahren. Damit kommt er in Summe auf rund 400 Produktionen. Unterstützt wird er dabei von einem kleinen Team an Mitarbeitern.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von der Bandmaschine bis zur Computertechnik

Auch was die Technik angeht, hat der Ton-Experte in seinem Arbeitsleben bereits so einige Wandlungen erlebt: „Das Spektrum reicht von der Bandmaschine im handlichen Schrankformat in den 90er Jahren bis zur modernen Computertechnik von heute“, sagt Flesch. Auch inhaltlich habe er in all den Jahren seine Kreativität ausleben können: Er komponierte die Musik zu „Der kleine Muck“, spielte bei „Die schöne Helena“ als Bassist mit einer Live-Band auf der Bühne mit und kreierte als Geräuschemacher unter anderem den „Vineta“-Donner.

Für seinen Beruf gab der 59-Jährige sogar seine private Karriere als Musiker auf. „Das ließ sich mit meinen Arbeitszeiten an Abenden, Wochenenden und Feiertagen einfach nicht vereinbaren“, sagt Flesch. Doch er sieht es positiv: „Ich habe mich fürs Theater entschieden und damit mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing