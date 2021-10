Tipps vom Experten - Bernstein an der Ostsee finden und erkennen: An diesen Stränden in MV klappt es

Viele Spaziergänger träumen davon, am Ostseestrand einen Bernstein zu finden. Unser Experte Martin Hagemann erklärt, wo zwischen Rügen und Ribnitz-Damgarten die Chancen am besten stehen. Außerdem erklärt er, welche Tricks beim Erkennen helfen.