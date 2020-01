Rostock

Der angehende Karosseriebauer Leon Gerloff ist gerade mal im ersten Lehrjahr – und schon Berufspendler: Erst im Dezember musste der 17-Jährige wieder zwei Wochen lang von seiner Heimatstadt Rostock zur Berufsschule nach Stralsund. Zu den Kosten für die Zugtickets kommen noch die Busfahrten innerhalb Stralsunds hinzu.

Leon Gerloff (17), angehender Karosseriebauer aus Rostock Quelle: privat

Einen Teil davon muss er von seiner Ausbildungsvergütung von 320 Euro berappen: „Mein Arbeitgeber zahlt 150 Euro im Monat für Fahrt und Unterbringung, den Rest zahle ich selber.“ Leon arbeitet bei der Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH in Parkentin bei Rostock. Er würde von einem kostenlosen Azubi-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr profitieren, wie es die Wirtschaft in MV seit Jahren fordert. Im neuen Jahr will die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern das Thema ganz oben auf ihre Wunschliste setzen. „Das Ticket ist für die Fachkräftesicherung im ländlichen Raum entscheidend“, sagt Kammerpräsident Axel Hochschild.

Kommentar: Soldaten fahren kostenlos Bahn – warum nicht auch Azubis?

Nur noch wenige Berufsschulen

Nur mit der finanziellen Unterstützung von Berufsschülern durch die Landesregierung könnten die gestiegenen Kosten für weitere Wege und Übernachtungen im Rahmen der Zusammenlegung der Berufsschulen von 42 auf 17 im Land kompensiert werden. Dieser Forderung hätten sich auch die anderen Wirtschaftskammern angeschlossen, sagt Hochschild.

Auch die Opposition im Schweriner Landtag spricht sich für das kostenlose Azubi-Ticket aus. Das Bildungsministerium in Schwerin hatte entsprechende Forderungen jedoch mit Blick auf hohe Kosten zurückgewiesen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts befanden sich Ende 2018 genau 19 624 junge Menschen in einer dualen Berufsausbildung. Dies war der höchste Stand seit 2014.

Volle Auftragsbücher

2019 hat sich nach Hochschilds Angaben im Kammerbereich die gute konjunkturelle Entwicklung verstetigt. „Die Auftragsbücher sind im Durchschnitt mit einem Vorlauf von zwölf Wochen gefüllt.“ Die gute Stimmung im regionalen Handwerk zeige sich auch bei den Existenzgründungen. 2019 seien mehr als 1000 Handwerksbetriebe neu entstanden. „Damit stieg die Anzahl der Existenzgründungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 15 Prozent“, sagt Hochschild. Die meisten Unternehmensgründungen waren in der Bau- und Kfz-Branche zu verzeichnen.

Doch diese positive Entwicklung sei kein Selbstläufer, dies zeigten auch die eher verhaltenen Prognosen vieler Handwerksbetriebe, betont Hochschild. Die Unternehmen litten weiter unter der Bürokratie und müssten mehr entlastet werden. Er erwähnte dabei besonders die umfangreichen Dokumentationspflichten beim Mindestlohn.

Fahrtkosten entscheiden über Berufswahl

Und nicht zuletzt belasten eben die Fahrkosten für ihre Auszubildenden die Unternehmen: Entweder die Arbeitgeber übernehmen die Kosten ganz oder teilweise – oder sie müssen einen Wettbewerbsnachteil im Wettstreit um den immer knapper werdenden Nachwuchs hinnehmen. „Bei einem Bewerbungsgespräch ist oft die erste Frage, ob wir Zuschüsse zahlen“, sagt ein Ausbilder, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Das könne das Unternehmen derzeit jedoch nicht leisten. „Bei vielen Bewerbern ist das der Grund, abzulehnen“, glaubt er. Dabei stecke der Betrieb viel Geld und Zeit in die Ausbildung und garantiere anschließend die Übernahme. „Doch das bringt nichts, wenn die jungen Leute wegen der Fahrkosten gar nicht erst kommen.“

Für Leon wäre das Ticket jedenfalls eine Erleichterung: „Dann hätte ich mehr Geld für mich, um auszugehen oder mir Klamotten zu kaufen.“ Mit seinem Lehrlingsgehalt komme er zwar einigermaßen über die Runden, „aber wenn ich demnächst drei Wochen im Monat zur Berufsschule muss, wird es knapp.“

Mehr zum Thema:

Preisvergleich zeigt: So günstig ist der Nahverkehr in MV

Mindestvergütung für Azubis: Die ersten Branchen in MV reagieren

Von Axel Büssem und Joachim Mangler