Rostock

Die Arbeiten in der Schleswiger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen laufen auf Hochtouren. Bis Ende 2023 soll die Berufliche Schule Alexander Schmorell hier – am ehemaligen Standort der ASB Kinder- und Jugendhilfe – einen neuen Campus erhalten. Der Neubau soll den Schulbetrieb für rund 1800 Auszubildende ermöglichen. Darunter künftige Krankenschwestern, Zahntechniker und Erzieher. Bis die ersten Unterrichtseinheiten abgehalten werden können, werden allerdings noch Jahre ins Land ziehen.

Rohbauarbeiten gestartet

„Gegenwärtig sind die Erschließungsarbeiten abgeschlossen und die Rohbauarbeiten haben planmäßig begonnen“, teilt Janine Bode vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE) zum aktuellen Stand mit. Im Zuge dessen seien der Baugrund mittels Bodenaustausch ertüchtigt und Grundleitungen sowie Blitzschutz verlegt worden. Ebenfalls gestartet sind die Stahlbetonarbeiten.

Baustelle an der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“ in der Schleswiger Straße in Lichtenhagen Quelle: Ove Arscholl

Ehe die Bagger allerdings auf das Baufeld rollen konnten, mussten erst einmal umfangreiche Abrissarbeiten durchgeführt werden. Neben einiger Bäume mussten auch zwei Plattenbauten weichen. Das erste Gebäude wurde zurückgebaut, nachdem der Träger ASB im Herbst 2018 mit seinen Angeboten auf das benachbarte Grundstück wechselte. Der zweite Abriss erfolgte wenig später.

In den kommenden Wochen soll es schließlich mit den sogenannten Bewehrungsarbeiten weitergehen und die Randschalung für die Bodenarbeiten ausgeführt werden, so dass diese bis Ende August geschüttet werden könne.

Kosten: 26,5 Millionen Euro

Insgesamt veranschlagt der KOE 26,5 Millionen Euro für den Erweiterungsneubau der Berufsschule. Eine Zuwendung in Höhe von 23,2 Millionen Euro zur Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Infrastruktur gibt es aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Das Schulgebäude am Standort in der Schleswiger Straße wird perspektivisch für die Ausbildung in Gesundheits- und Sozialberufen genutzt. 24 Unterrichtsräume für bis zu 32 Schüler sowie zwölf weitere Fachunterrichtsräume sollen dafür zur Verfügung stehen und eine moderne Ausbildung ermöglichen.

Visualisierung der Berufsschule Alexander Schmorell in Rostock Quelle: Arge Buchholz + Schlettwein und Kruse & Fliege

Außerdem sind im Komplex Büros für das Lehrerpersonal, eine Aula, Archiv, Bibliothek sowie ein Speisesaal mit Essenausgabe untergebracht. Der Neubau soll den Schulbetrieb für rund 1800 Auszubildende ermöglichen. Täglich können hier 1060 Schüler unterrichtet werden.

Außenstelle wird geschlossen

Derzeit verfügt die Berufliche Schule „Alexander Schmorell“ noch über eine Außenstelle in der Danziger Straße. Dieses Gebäude könne allerdings aufgrund seiner baufälligen Substanz nicht mehr für den weiteren Schulbetrieb ertüchtigt werden. „Aus diesem Grund und wegen der stetig steigenden Schülerzahlen wurde entschieden, beide Standorte in einem Campus für medizinische Berufe zusammenzufassen“, erklärt Bode. Der Neubau diene daher auch als Ersatz.

Die aktuellen Arbeiten erfolgen parallel am Standort der Schleswiger Straße, wie die KOE-Mitarbeiterin bestätigt, so dass der laufende Schulbetrieb davon nicht betroffen sei. Neben der Errichtung des Gebäudekomplexes soll zum Ende der gesamten Baumaßnahme am Jahresende 2023 auch die Außenanlage mit einem Parkplatz und den Wegen im Campuscharakter neu geordnet werden. Die künftigen Krankenschwestern, Zahntechniker, Erzieher können sich freuen.

Von Susanne Gidzinski